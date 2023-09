Une première classe d’accueil à l'école Bois-du-Nord

Pour la première fois, le Centre de services scolaire (CSS) de l’Estuaire ouvre une classe de francisation dans le but de mettre à niveau les apprentissages des élèves immigrants.

Cinq élèves colombiens et algériens ont été accueillis à l’école Bois-du-Nord à Baie-Comeau à la fin du mois d’août.

La directrice générale du CSS de l’Estuaire, Nadine Desrosiers, indique que cette classe a été créée pour répondre aux besoins de parents qui ont récemment immigré dans la région.

On accueille, en région, de plus en plus de nouveaux arrivants , affirme-t-elle.

Pour s’assurer que les élèves apprennent le français de façon plus fluide, c’est préférable de les regrouper dans une classe de francisation.

La directrice de l'école Bois-du-Nord, Sandy Loiselle (à gauche) ainsi que la directrice générale du Centre de services scolaire de l'Estuaire, Nadine Desrosiers. Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

Adapter les moyens de communication

La directrice de l’école Bois-du-Nord, Sandy Loiselle, estime que le petit nombre d’élèves contribuera à l'intégration des jeunes. Elle avance que l’enseignante sera en mesure de consacrer plus de temps à chaque enfant.

Elle souligne que la majorité des élèves du groupe parlent en espagnol ou en anglais.

L’enseignante peut prendre le temps d’utiliser son dictaphone pour comprendre ce que les élèves lui disent , raconte Sandy Loiselle. S’ils avaient été dans une classe de 25 élèves, l’enseignante aurait moins de temps d’utiliser le dictaphone chaque fois pour comprendre. Les élèves auraient peut-être vécu des frustrations.

L'enseignante Marie-Pierre Morency souhaite augmenter les chances de réussite de ses élèves une fois qu'ils seront intégrés dans une classe régulière. Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

L’enseignante de cette classe, Marie-Pierre Morency, a enseigné auparavant durant 25 ans en première année du primaire. Elle se réjouit d’avoir décroché le poste de cette classe de francisation.

Cette expérience de travail me permet de voyager, mais [à partir] de Baie-Comeau , lance-t-elle.

On s’adapte. On prend le temps. Je vois que les élèves apprennent beaucoup. Au début, ils ne me disaient qu’un simple mot. Mais, ils m’en disent [maintenant plusieurs]. Je vois des petites lumières dans leurs yeux.

D’autres élèves pourraient arriver au cours de l’année dans la classe de Marie-Pierre Morency.

Si le programme porte ses fruits, une classe d’accueil au secondaire au CSS de l’Estuaire pourrait être ouverte à la prochaine rentrée scolaire, selon Nadine Desrosiers.

Avec les informations de Camille Lacroix