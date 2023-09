Hommage à Réal Leclair, itinérant québécois mort à Toronto

Une cérémonie s’est tenue mardi devant l'église de la Sainte-Trinité du centre-ville de Toronto pour rendre hommage aux personnes en situation d’itinérance décédées dans les rues. Parmi les noms qui ont été ajoutés au mémorial en ligne figure celui de Réal Leclair, un Québécois originaire de Montérégie et connu dans la communauté.

Surnommé Homeless Joe, Réal Leclair, est décédé le 11 août dernier d’une crise cardiaque.

Son décès a été un choc pour son ami Scott Mills, un policier de Toronto à la retraite. C’était l’un de mes meilleurs amis , explique l’ex-policier, Réal aimait les blagues, parler et boire du café. Il m’appelait ‘old man’ et je l’appelais de la même façon .

Réal Leclair souffrait d’importants problèmes de santé mentale, notamment de schizophrénie. Il avait de bons jours et de mauvais jours, explique son ami.

Les mauvais jours étaient difficiles.

Une rencontre dans une situation tendue

La première fois que Scott Mills a rencontré Réal Leclair, la situation était pourtant tendue. C’était il y a 13 ans.

À l’époque, l’ancien policier avait été prévenu qu’un homme en crise avait menacé de tuer cinq policiers dans les rues de Toronto.

Ouvrir en mode plein écran Réal Leclair, alias « Homeless Joe » et le policier à la retraite Scott Mills se sont liés d'amitié après une intervention policière en 2010. Photo : Fournie par Scott Mills

Lorsque je l’ai vu la première fois, Réal avait un couteau dans les mains. Je lui ai demandé s’il voulait aller prendre un café avec moi et il a lâché son couteau. Il s’est approché de moi, on a discuté. On a pris un café ensemble et on est devenus amis , se rappelle-t-il.

Scott Mills a commencé à faire le récit de la vie de Réal Leclair sur les réseaux sociaux avec le mot-dièse #HomelessJoe, un surnom choisi par Réal.

Cela a valu au Québécois une certaine notoriété auprès d’intervenants communautaires, de citoyens et des policiers. Ainsi, des gens faisaient des dons pour Réal dont de l’argent, un chauffage d’appoint et d’autres items.

Des souvenirs précieux pour la famille

Sur les photos qu’il partageait, on pouvait voir Réal, barbu, souriant, portant souvent une casquette ou une tuque. On pouvait aussi apercevoir les différentes structures en bois et plastique que cet ancien monteur d’acier avait construites lui-même et dans lesquelles il vivait.

Ouvrir en mode plein écran Réal Bélair a construit certaines structures de bois et de plastique. Photo : Fournie par Scott Mills

Pour la famille de Réal qui a fait la route pour assister à la cérémonie, il s’agit de souvenirs extrêmement précieux.

Il y avait des périodes de deux ou trois ans pendant lesquelles je n’ai pas eu de nouvelles de mon père. Scott me parle de ces morceaux de vie que je n’ai pas , explique Stéphane Vernier Leclair, le fils de Réal.

Très ému, Stéphane explique avoir vu plusieurs fois son père au cours de ces dernières années, mais uniquement chez lui, au Québec.

Quand il venait me rendre visite, il ne parlait jamais de Toronto , explique-t-il. Il refusait que je vienne le voir là où il habitait. Il était vraiment catégorique.

C’était comme s’il ne voulait pas écorner son image de père.

Une famille démunie face aux problèmes de santé mentale

Stephane Vernier Leclair dit s’être senti complètement démuni face aux problèmes de santé mentale de son père. À un moment, sa vie a déraillé , explique-t-il.

Moi je ne l’avais pas connu comme ça, dans mon enfance, je ne comprenais pas sa maladie. Je ne comprenais pas ce qu’il vivait et je n’avais pas les bons mots pour calmer la tempête, dit l’homme de 38 ans.

Ouvrir en mode plein écran Stéphane Vernier Leclair a rendu hommage à son père, Réal Leclair, lors d'une cérémonie en hommageaux personnes en situation d’itinérance décédées dans la rue. Photo : Radio-Canada / Alice Dulczewski

Il explique que sa famille a tout essayé pour aider Réal et le sortir de la rue, en vain. On l’a pris chez nous mais aussitôt que ça allait trop bien, lui il n’allait pas bien, se souvient Stéphane.

Stéphane, qui a récemment découvert qu’il souffrait lui-même aussi de problèmes de santé mentale, veut souligner que cela peut toucher tout le monde. Ce n’est pas parce qu’on est intelligent et qu’on se croit fort émotionnellement que la dépression ne peut pas nous toucher. Les problèmes de santé mentale peuvent tomber sans qu’on s’y attende , dit-il.

Il ajoute que des personnes comme son père sont comme vous et moi . Le père et le frère de Réal étaient également présents pour ce dernier hommage.

Ouvrir en mode plein écran Un monument commémoratif rendant hommage aux personnes itinérantes décédées est érigé à l'extérieur de l'église de la Sainte-Trinité à Toronto. Photo : Radio-Canada / Alice Dulczewski

Réal Leclair est la 78e personne en situation d’itinérance à être ajoutée à la liste du mémorial cette année à Toronto.