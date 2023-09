Village Connection, une friperie de Saint-Pierre-Jolys qui redonne à la communauté

Les habitants de Saint-Pierre-Jolys peuvent désormais acheter des vêtements d'hiver à des prix abordables au magasin d’occasion local. Mardi, les bénévoles de Village Connection se sont mis au travail pour faire la rotation saisonnière, afin de répondre aux besoins de la communauté alors que les températures se rafraîchissent.

Village Connection a comme objectifs d'appuyer des familles dans le besoin tout en aidant financièrement d'autres organismes de la communauté.

Pour augmenter la cagnotte, Village Connection invitait la population à faire des achats dans le cadre de sa traditionnelle journée de rotation de marchandises, connue comme étant Swap Day. Tout au long de la journée, les clients se succédaient à l'intérieur du commerce pour voir les nouveautés.

[C’est] très occupé, on vient d’échanger et mettre tout le linge de l'automne et de l'hiver , explique la bénévole, Diane Saive. C'est la première journée, alors il y a beaucoup de gens qui sont venus aujourd'hui.

Ouvrir en mode plein écran Joanne Dubois est heureuse d’avoir retrouvé des manteaux de bonne qualité et abordables pour les membres de sa famille. Photo : Radio-Canada / Magalie Chinchilla Chaput

Joanne Dubois visite le magasin tous les mardis en raison de leurs prix abordables et la haute qualité des articles de seconde main. Elle a réussi à trouver des manteaux d’hiver pour répondre aux besoins de sa maisonnée.

Aujourd'hui, tous les prix sont vraiment fous , dit-elle. Puis comme [les enfants] grandissent assez vite, ça n'a pas de sens d'aller à SportChek, à Old Navy. Puis, les prix sont imbattables. [Les manteaux] sont tous vraiment beaux.

Un pilier de la communauté rurale

Depuis sa création en 1977, le magasin de seconde main a un impact important dans la municipalité rurale De Salaberry.

Le Village Connection supporte une grosse gamme de différentes organisations dans la communauté ainsi que des familles en besoin donc pour nous autres, c'est une organisation très très importante dans la communauté , explique la bénévole, Claire Hébert. L'année passée, on a donné tout près de 193 000 $ à la communauté, alors c'est très important pour les bénévoles qui travaillent ici.

Ouvrir en mode plein écran Pour Claire Hébert, bénévole à Village Connection depuis 4 ans, c'est toujours un «grand plaisir» d’échanger les vêtements en automne et au printemps. Photo : Radio-Canada / Magalie Chinchilla Chaput

Les fonds ont profité à de nombreux organismes en besoin, tels qu’à l’École communautaire Réal-Bérard, à la caserne d'incendie de Saint-Malo et à la Fondation Hôpital St-Pierre.

Le magasin d'aubaines fonctionne grâce à des dons de vêtements provenant de résidents de la région. Une fois qu’ils sont triés et réparés, les articles sont vendus à des prix abordables. À la fin du mois, tout profit est ensuite redistribué aux organismes ou aux familles en besoin d’appui financier.

Ouvrir en mode plein écran Alors que Village Connection devenait de plus en plus fréquenté, il a déménagé dans le bâtiment St-Pierre Trading en 2013 pour répondre à la demande grandissante de sa communauté. Photo : Radio-Canada / Magalie Chinchilla Chaput

Le surplus des articles de qualité adéquate est donné à l’association caritative Centre Flavie, à Winnipeg, ainsi que des colonies huttérites locales qui envoient les vêtements en Russie.

Moi, ça me rend heureuse et c'est parce que les gens, je vois qu'ils sont contents , ajoute la bénévole, Diane Saive. Ils ont trouvé de bons achats, et puis on voit que le matériel est recyclé et pas gaspillé. Alors c'est bien.

L’idée ici c’est d’aider les autres, pas de faire de l’argent.

En arrière-scène, plus de 60 bénévoles assurent le fonctionnement et le succès de Village Connection. Une ambiance de travail agréable selon la bénévole Claire Hébert, qui s'implique auprès de l'organisme depuis quatre ans.

Ouvrir en mode plein écran De samedi à lundi, une trentaine de bénévoles se sont rassemblés pour finaliser l’échange des articles d’hiver. Photo : Radio-Canada / Magalie Chinchilla Chaput

Il y a beaucoup de joie ici, il n’y a pas beaucoup de monde ici qui sont malcommodes ou marabout , rigole-t-elle. C'est un groupe qui travaille très bien ensemble.

Après des jours de préparation et un Swap Day réussi, les bénévoles de Village Connection peuvent enfin prendre une pause et se préparer à une autre journée à redonner à la communauté.