Le conseil régional d'Halifax a voté contre la transformation d'une section du parc Halifax Commons en un site de tentes réservé aux personnes sans-abris.

Douze conseillers ont voté contre l’idée alors que seulement quatre ont voté en faveur. La recommandation a été présentée dans un rapport sur la stratégie de lutte contre l'itinérance préparé par le directeur du logement et de l'itinérance, Max Chauvin.

Quatre autres recommandations du rapport ont été approuvées.

Le conseil a accepté de louer des propriétés privées où les gens peuvent s'abriter et d’établir plus de campements, de logements temporaires ou de petites maisons sur des propriétés municipales.

La Municipalité va aussi rechercher des propriétés comme des terrains de camping et des installations extérieures pour les personnes qui s'abritent dans des véhicules.

Couché dans son coffre de voiture, un sans-abri fait la sieste. Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

Et finalement, le conseil va demander à la province quels sont ses plans immédiats pour créer des options de logement très abordable .

Les conseillers disent que la province doit faire son travail surtout à la lumière de l’excédent budgétaire de 116 millions $ qu’elle vient d'annoncer.

Si le gouvernement provincial obtient un excédent alors qu'il s'attend à un déficit important, je sais où il pourrait dépenser cet argent de manière à aider beaucoup de monde , a dit le maire Mike Savage.

Le conseiller Sam Austin pense aussi que la province doit être tenue responsable.

Le succès ne se mesure pas à la quantité d'argent que vous dépensez. Le succès se mesure à l'impact réel sur le monde , a-t-il déclaré.

L'année dernière, le conseil a voté pour établir 5 emplacements offrant suffisamment d'espace pour 44 tentes. Le mois dernier, le rapport indiquait qu'il y avait plus de 90 tentes sur ces sites.

En dehors des emplacements établis, le rapport indique que 62 tentes supplémentaires ont été installées par des personnes sans abri au cours de l'année. Malheureusement, la croissance du nombre de personnes sans abri devrait se poursuivre , indique le rapport.

Conseil. Waye Mason a déclaré qu'il appartenait à la province et au gouvernement fédéral de fournir du financement et des terrains pour résoudre la crise du logement. Photo : Radio-Canada / Diane Paquette

Le conseiller Waye Mason comprend l'inquiétude des gens, mais il a rappelé la gravité de la crise, qui a poussé près de 200 personnes à vivre dans des tentes et plus de 1000 risquent d'être forcées de faire de même.

Ça nous oblige à faire des choses que nous n'aurions jamais pensé devoir faire , a déclaré Waye Mason. Le problème, c'est que la crise s'est aggravée très rapidement.

Il est aussi d’avis que c’est à la province et au gouvernement fédéral de fournir du financement et des terrains pour résoudre cette crise du logement.

Il a soulevé l'achat récent par la province d'un motel à Lunenburg pour les travailleurs de la santé et l'achat de maisons modulaires pour des sinistrés après des incendies de forêt plus tôt cette année.

Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a acheté le motel Wheelhouse pour en faire des appartements pour les travailleurs de la santé qui s'installent sur la Rive-Sud. Photo : Radio-Canada / Jean Laroche

Nous savons que la province a la capacité de prendre des décisions rapides, de dépenser beaucoup d'argent et de déployer des logements , a-t-il dit. Nous avons besoin de quelque chose comme ça pour les sans-abris.

Le rapport indique que le secteur privé ne serait pas en mesure de fournir les logements très abordables nécessaires sans un capital gouvernemental important .

Pour les grands campements, le rapport indique que le service des ordures et la livraison de l'eau pourraient coûter plus de 30 000 $par an. L'ajout d'électricité nécessiterait un investissement de 50 000 à 60 000 $, plus les coûts permanents des services publics.

Les dépenses municipales en réponse à l'itinérance augmentent et dépasseront le budget de cette année , selon le rapport, qui ajoute que le personnel municipal va continuer de chercher du financement auprès d'autres paliers de gouvernements et de clarifier les rôles et responsabilités.

Avec les informations d'Anjuli Patil de CBC