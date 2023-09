La Saskatchewan décline un don de 2 M$ pour l’installation d’un appareil d'IRM à Estevan

Le gouvernement de la Saskatchewan a décliné un don de 2 millions de dollars pour financer l'installation d'un nouvel appareil d'imagerie par résonance magnétique (IRM) à l'Hôpital Saint-Joseph d'Estevan, situé dans le sud-est de la province.

En mars dernier, une femme d'affaires d'Estevan, Elaine Walkom, a proposé dans une lettre au ministre de la Santé de l'époque, Paul Merriman, d’acheter l'appareil et de former deux techniciens pour le faire fonctionner à l'Hôpital Saint-Joseph d'Estevan.

Selon les informations fournies par le gouvernement provincial, la Saskatchewan compte 12 appareils d' IRM , le plus proche d'Estevan est situé à Regina, soit à 185 km de la municipalité.

Dans un courriel adressé à CBC /Radio-Canada, le ministère de la Santé remercie Mme Walkom pour son offre et indique que l'élaboration d'un plan détaillé est essentielle pour déterminer si et comment un nouveau service de soins de santé peut être soutenu et accessible à long terme .

Dans plusieurs lettres transmises à CBC /Radio-Canada, Mme Walkom souligne que cette proposition est un moyen de redonner à la communauté où elle et son défunt mari ont connu du succès.

De son côté, Paul Merriman a répondu que la province prenait en considération divers éléments, dont le volume des services, la démographie, les ressources humaines, les délais d'attente, ainsi que le financement requis pour l'exploitation d'un appareil IRM, lorsqu'elle détermine l'emplacement approprié pour ce dernier.

Je vous encourage à travailler avec la fondation de l'Hôpital Saint-Joseph d'Estevan pour déterminer comment l'Hôpital pourrait utiliser votre généreux don , indique M. Merriman dans une lettre adressée à Mme Walkom en mai 2023.

À la suite de la proposition d’Elaine Walkom, le maire de la Ville d’Estevan, Roy Ludwig, souligne qu'il ressentait de l'enthousiasme à la fois pour la Ville et toutes les municipalités rurales qui l'entourent .

Roy Ludwig affirme qu’il mettra en œuvre des démarches visant à changer la décision de la province, en cherchant à obtenir l'appui du conseil d'administration de l'Hôpital.

Plus l'équipement est proche des personnes qui en ont besoin, moins le temps de déplacement est long et plus les examens sont rapides, plus nous considérons cela comme un avantage , ajoute Roy Ludwig.

De son côté, l'administration de la municipalité rurale de Browning, situé près d'Estevan, a envoyé une lettre à Paul Merriman en août, arguant en faveur de la mise en place de l’appareil IRM à l'Hôpital Saint-Joseph.

Nous ne pouvons pas comprendre la décision du ministère de la Santé. [...] Le don [de Mme Walkom] serait non seulement suffisant pour fournir le service, mais il se ferait dans une région de la province qui a un besoin urgent de meilleurs services d' IRM , indique l'administration.

Entre avril 2023 et juin 2023, la plupart des patients en Saskatchewan ont attendu jusqu'à 246 jours pour recevoir un examen IRM , selon les données publiées sur le site Web de la province (en anglais). (Nouvelle fenêtre)

Le gouvernement est déconnecté , selon le NPD

Lors d'une conférence de presse mardi, l'opposition officielle a exprimé sa déception à l'égard de la décision prise par la province de décliner l'offre de Elaine Walkom.

Le porte-parole du Nouveau Parti démocratique de la Saskatchewan en matière de santé dans les régions rurales et éloignées, Matt Love, estime que cette réponse montre à quel point la province est déconnectée de la réalité.

De son côté, la cheffe de l’opposition, Carla Beck, indique que le premier ministre Scott Moe devrait voir les choses telles qu'elles sont.

Je suis très curieuse d'entendre le premier ministre et ses ministres expliquer pourquoi ils ne peuvent littéralement rien faire alors que quelqu'un propose d'investir son propre argent pour acheter un appareil d' IRM .

Avec les informations de Dayne Patterson