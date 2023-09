L'accès à l'eau potable, le rapatriement d'objets ancestraux et la quête identitaire sont au cœur de films autochtones réalisés par des cinéastes mohawks, navajos, samis ou maoris à l'affiche du 48e Festival international du film de Toronto (TIFF). Les traumatismes de ces peuples sont portés au grand écran pour sensibiliser les cinéphiles à ces inégalités qui persistent.

Une vingtaine de films autochtones sont présentés au TIFF cette année.

À travers une dizaine de témoignages poignants, le documentaire Boil Alert fait le point sur la crise de l'eau au sein de plusieurs communautés autochtones comme Grassy Narrows, Six Nations de la rivière Grand, la Première Nation de Neskantaga et la Première Nation Wet'suwet'en.

Le film fait aussi le point sur le désastre nucléaire américain dans la nation navajo de Church Rock au Nouveau-Mexique, aux États-Unis.

Ouvrir en mode plein écran Avec le documentaire « Boil Alert », le réalisateur Stevie Salas et l'activiste Jessica Matten veulent humaniser l'image des communautés autochtones, contrer les stéréotypes et sensibiliser le public aux enjeux qui ont des répercussions sur la vie des personnes autochtones. Photo : Radio-Canada

Festival international du film de Toronto 2023 Consulter le dossier complet Festival international du film de Toronto 2023 Consulter le dossier complet Suivre Suivre

Homecoming [Máhccan, titre original] documente, de son côté, le rapatriement d'objets ancestraux du peuple sami qui étaient conservés dans des musées.

Le film se passe au moment où que le Musée national de Finlande restitue des milliers d’objets confisqués à ce peuple autochtone qui vit dans une région qui inclut notamment le nord de la Suède, de la Norvège et de la Finlande.

7:46

La production cinématographique Uproar commence, pour sa part, par le désir d'un adolescent de se faire accepter par ses camarades de classe.

Publicité

Le récit, aux allures de comédie dramatique, aborde l'intimidation, le racisme et la grossophobie, avant de plonger dans les questions raciales.

Quand le monde ferme les yeux

Le manque de sensibilisation est un énorme défi pour les peuples autochtones , constate le coréalisateur, coproducteur et coscénariste du film Boil Alert, Stevie Salas, qui est aussi un musicien d'origine apache.

Le documentaire est ancré dans la quête identitaire de l'activiste mohawk Layla Staats, qui tente de se réapproprier son héritage autochtone.

Ouvrir en mode plein écran Dans le documentaire coréalisé par Stevie Salas et James Burns, l'activiste Layla Staats va à la rencontre de peuples autochtones qui vivent avec les avis d'ébullition d'eau, la contamination des terres ancestrales et la menace de l'exploitation des ressources naturelles qui s'y trouvent. Photo : Gracieuseté du TIFF

Au fil des témoignages, on comprend rapidement que les avis d'ébullition perpétuels et le manque de soutien pour décontaminer l'eau et les terres dans certaines régions lancent un message de je-m'en-foutiste à ces communautés.

Le documentaire, truffé de données sur les conséquences de ces contaminations, soutient, par exemple, que 90 % de la population de Grassy Narrows a présenté des symptômes d'empoisonnement au mercure sur trois générations .

La dépression, l'anxiété et les idées suicidaires découlent du sentiment d'être ignorés, qui est ressenti par plusieurs membres de ces communautés. C'est une réalité qui rattrape le spectateur à la toute fin du film, lorsqu'un message rend hommage à l'une des intervenantes du documentaire, qui s'est enlevé la vie en juillet.

C'était brutal. C'était un choc de l'apprendre pendant le montage , confie Stevie Salas.

[Les membres de ces] communautés autochtones n'ont pas accès aux ressources de base. Ils se sentent déshumanisés et sont amenés à penser que s'enlever la vie est la meilleure façon de s'en sortir.

Si vous ou une personne que vous connaissez songe au suicide, vous pouvez obtenir du soutien en tout temps, en contactant Parlons suicide Canada (1-833-456-4566) ou le 1-866-APPELLE (1-866-277-3553) pour les résidents du Québec.

Porté par un sentiment de devoir ancestral, on voit également Layla Staats rejoindre son frère sur la ligne de front de la Première Nation Wet'suwet'en, en Colombie-Britannique, pour dénoncer le projet de pipeline de Coastal GasLink, qui menace la principale source d'eau de cette communauté.

Il est alors question de répression policière, de droits ancestraux et de lutte environnementale.

Ouvrir en mode plein écran Dans « Boil Alert », on voit une scène tendue où des agents de la Gendarmerie royale du Canada procèdent à l'arrestation de manifestants et de membres de la communauté des Wet'suwet'en. Photo : Layla Staats

Grâce à un accès exclusif, le film offre une perspective autochtone rarement présentée et montre à l'écran la forte présence policière et militaire, alors que le groupe de militants se fait arrêter.

Et c'est ce regard autochtone des cinéastes sur leur propre histoire qui fait la véritable force des films retenus par le TIFF cette année.

À lire aussi : Des membres de l'industrie du cinéma pressent le TIFF de couper les ponts avec RBC

Rapatriement d'objets ancestraux

Dans Homecoming, un récit de souffrance collective, on suit le retour d'objets spirituels et ancestraux comme des chapeaux traditionnels et des tambours sacrés dans un musée autochtone sami.

Cette aventure émotionnelle est racontée par des femmes autochtones, qui sont au cœur de cette communauté.

Ouvrir en mode plein écran Le documentaire se déroule à un moment charnière où les musées nationaux doivent faire face à leur histoire coloniale. Photo : Gracieuseté du TIFF

Quand nous pouvons raconter nos propres histoires, nous pouvons présenter une perspective qui est authentique , lance la coréalisatrice du documentaire, Suvi West.

Nous avons des enjeux similaires à ceux des autres communautés autochtones du monde comme l'assimilation, le colonialisme, le rapport à la nature et les pensionnats pour Autochtones.

Ouvrir en mode plein écran Dans le documentaire « Homecoming » (« Máhccan »), le couple de réalisateurs Suvi West et Anssi Kömi raconte l'histoire du peuple sami. Photo : Radio-Canada / Jason Trout

Suvi West avait besoin de raconter cette histoire . Au cours de Homecoming, elle réussit à établir un lien avec ses ancêtres à travers ces objets.

Le public comprend rapidement l'urgence de documenter ce moment historique pour ce peuple autochtone encore peu connu dans le monde.

Avant de rencontrer Suvi, je ne connaissais rien sur le peuple sami en tant que Finnois , explique Anssi Kömi, le coréalisateur du documentaire et le partenaire de Suvi West. En Finlande, on en apprend plus sur les Premières Nations des États-Unis que sur le peuple sami. C'est très triste , constate-t-il.

Infolettre d’ICI Ontario Abonnez-vous à l’infolettre d’ICI Ontario. Formulaire pour s’abonner à l’infolettre Ontario. Courriel M’abonner

Identité et représentation au cinéma

Ce sont des points communs entre peuples autochtones qu'a bien remarqués le réalisateur et professeur maori Hamish Bennett.

Publicité

C'est fascinant de voir toutes les similarités entre les histoires que nous partageons, bien qu'elles soient différentes , souligne-t-il.

Il était de passage à Toronto pour présenter son dernier film, coréalisé avec son compatriote néo-zélandais Paul Middleditch.

C'est une histoire vaguement inspirée de mon expérience à l'école en Nouvelle-Zélande , explique Paul Middleditch.

Ouvrir en mode plein écran Dans « Uproar », un étudiant tente de trouver sa place dans la lutte de la Nouvelle-Zélande pour son identité nationale dans les années 80. Photo : Gracieuseté du TIFF

Le film Uproar se situe au début des années 80, alors que l’équipe sud-africaine de rugby était de passage en Nouvelle-Zélande.

Des manifestations avaient éclaté dans le pays pour dénoncer la décision du gouvernement de les laisser jouer, compte tenu de la politique d’apartheid de l’Afrique du Sud.

Paul Middleditch et Hamish Bennett ont trouvé le bon équilibre entre la politique, le drame, le rugby et la comédie.

On va au-delà du stéréotype de la tribu [maorie] et on plonge dans une histoire sur la quête d'identité et d'appartenance , affirme M. Bennett.

Ouvrir en mode plein écran Paul Middleditch et Hamish Bennett, les réalisateurs du film néo-zélandais « Uproar », présenté au TIFF en première mondiale. Photo : Radio-Canada / Alexis Raymon

Pour lui, le TIFF a été l'occasion de tisser des liens avec d'autres réalisateurs autochtones.

Ces cinéastes autochtones espèrent que ce rappel du douloureux passé de leurs peuples, dépeint dans leurs œuvres, pourra changer la fresque cinématographique d'aujourd'hui et de demain.

J'espère que viendra le jour où nous n'aurons pas seulement à raconter l'histoire [coloniale] de nos peuples , souhaite Suvi West.