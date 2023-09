La demande de logements sera plus élevée que prévu d’ici 2030 au Québec et en Alberta

Dans ses plus récentes projections sur les besoins de logements au Canada, la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) anticipe une demande de logements plus élevée qu'elle le prévoyait en Alberta et au Québec d'ici 2030.

La principale raison qui incite la SCHL à penser que la demande de logements sera supérieure aux attentes dans ces deux provinces est une croissance plus forte qu’anticipée du revenu des ménages québécois et albertains au cours des prochaines années. Il en sera cependant autrement en Ontario et en Colombie-Britannique.

Selon nos projections, la demande de logements sera relativement moindre en Ontario et en Colombie-Britannique et plus élevée que prévu antérieurement en Alberta et au Québec , précisent les analystes.

Dans sa mise à jour de la quantité de logements nécessaires d’ici 2030 au Canada pour endiguer la pénurie d’habitation, la SCHL maintient par ailleurs son estimation de 2022 du nombre de nouveaux logements nécessaires pour rétablir l’abordabilité.

Cette année, selon notre scénario économique et démographique de base, nous prévoyons toujours que 3,5 millions de logements supplémentaires seront nécessaires [d'ici 2030]. Un défi de taille qui représente l'équivalent de 500 000 nouveaux logements par année au pays pendant les sept prochaines années.

Or, il s'est construit environ 271 000 logements au Canada l'an dernier, selon les estimations de Desjardins.

Ce rapport montre une fois de plus à quel point il est crucial d’accroître l’offre de logements afin de rendre le logement abordable pour tout le monde au Canada.

Une baisse des taux hypothécaires est attendue

En termes d'hypothèque, dans son scénario de base, la SCHL tient compte des efforts soutenus de la Banque du Canada pour contenir l’inflation qui devraient, selon elle, faire baisser les taux hypothécaires au cours des prochaines années.

Nous prévoyons maintenant que le taux hypothécaire actualisé sera un peu plus élevé que nous l’avions estimé dans notre rapport de 2022. Il devrait s’établir à 5,6 % en 2030, ce qui est inférieur au taux actuel.

Plus de détails suivront