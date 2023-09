Les élèves de la C.-B. doivent suivre un cours sur les Autochtones pour avoir leur diplôme

À partir de cette année, les élèves de 12e année de la Colombie-Britannique doivent suivre un cours centré sur la culture et les perspectives autochtones pour obtenir leur diplôme d’études secondaires.

Selon le ministère de l'Éducation, cette exigence vise à sensibiliser davantage tous les étudiants de la Colombie-Britannique aux perspectives, aux cultures et à l'histoire des Premiers Peuples et à les aider à mieux les comprendre . Il indique qu’elle constitue une étape importante vers la réconciliation .

Cela signifie, pour la plupart des élèves, qu'ils doivent suivre un cours similaire aux cours d'anglais ou de sciences humaines, mais en mettant l'accent sur les lectures, les enseignements, la culture et l'histoire des peuples autochtones.

Des cours comme English First Peoples 12 ou Études autochtones contemporaines 12, par exemple, figurent depuis des années dans le programme provincial, mais ils étaient facultatifs. À partir de cette année, les élèves doivent suivre l'un de ces cours ou un autre cours offert à leur école et approuvé par la province pour obtenir leur diplôme.

Développement de cours locaux

Les conseils scolaires peuvent également créer leurs propres cours, mais ils doivent le faire en collaboration avec une ou plusieurs Premières Nations locales et être approuvés par celles-ci.

Jusqu'à présent, quatre conseils scolaires seulement se sont prêtés à l’exercice, car le processus prend du temps, surtout lorsqu'il s'agit de travailler avec des groupes extérieurs au système scolaire.

La consultante en éducation autochtone Jo Chrona estime qu'il s'agit d'un élément clé pour refléter les visions du monde autochtones. Elle travaille à la fois avec les Premières Nations et la province, et a contribué à mettre en place l'exigence du ministère de l’Éducation.

Oui, il faudra plus de temps parce que la collaboration exige plus de temps, mais nous finirons par avoir des cours qui répondent aux priorités des Premières Nations locales, et des cours vraiment solides et significatifs qui seront développés pour les étudiants dans des territoires traditionnels spécifiques et différents dans la province.

Le conseil scolaire de Sooke, au sud de l'île de Vancouver, travaille en ce sens avec les nations de sa région.

Selon le directeur général adjoint Paul Block, les nouveaux cours pourraient porter sur les langues, les plantes, l'alimentation et la culture locales.

À l’instar de Jo Chrona, Paul Block reconnaît qu'il faudra peut-être du temps pour mettre au point les nouveaux cours, mais il estime que c'est pour le mieux.

Je pense que nous obtiendrons un produit beaucoup plus solide et plus sain pour nos élèves en fait de contenu [et] nos relations avec nos nations, qui sont primordiales, resteront intactes et seront plus fortes grâce à cela , a-t-il affirmé.

Entre-temps, le contenu local est intégré dans les cours de la province, et les Aînés embauchés par le conseil scolaire contribuent à la création de vidéos, à l'organisation d'ateliers et à l'échange d'enseignements.

D'après les informations de Kathryn Marlow