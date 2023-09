Le temps d’attente pour des chirurgies non urgentes décourage des patients à l’Î.-P.-É.

Des patients en attente pour des chirurgies non urgentes à l’Île-du-Prince-Édouard sont découragés par la lenteur du système de santé. Certains d'entre eux doivent même se tourner vers le secteur privé dans d’autres provinces afin de faire avancer leur traitement.

Environ 1000 résidents de l’île attendent pour des chirurgies non urgentes à l'heure actuelle, comme des opérations orthopédiques, ainsi que celles de la cataracte qui ont les plus longs temps d’attente.

Ouvrir en mode plein écran Edgar Arsenault se dit découragé par la lenteur du système de santé. Photo : Radio-Canada

Cela fait presque dix mois que Edgar Arsenault a eu une déchirure au genou. En attendant l'opération, ce retraité souffre de grandes douleurs.

Je dors mal la nuit. Quand tu es rendu à 2 à 4 heures de sommeil par nuit et ça fait quand même 9 mois que ça dure, ça te frappe. Et il n’y a pas d’explication pourquoi ça fait mal.

Edgar Arsenault allait devoir attendre des mois pour passer un IRM , il a décidé de se tourner vers le réseau de soins privé du Nouveau-Brunswick et a déboursé 1200 dollars pour l’examen.

Alors, je me suis dit, si je prends cette résonance magnétique dans le privé, au moins, je sais ce qui se passe avec mon genou , dit-il.

Selon Santé Île-du-Prince-Édouard, l’attente pour un IRM peut atteindre 14 mois selon le cas.

Travailler avec la douleur

Âgé de 66 ans, Johnny Gallant possède une ferme laitière à Saint-Timothée, dans la région Évangéline.

Cela fait presque deux ans qu’il attend pour obtenir une opération de la hanche.

Malgré la douleur, Johnny Gallant doit quand même continuer à travailler dans sa ferme.

Pour moi, c'est très important de pouvoir faire mes affaires sans avoir mal, surtout quand tu travailles sept jours sur sept, tu n’as pas de congé. [...] Tu ne veux pas boiter partout, puis c'est triste que ça prenne si longtemps.

Ouvrir en mode plein écran Johnny Gallant a besoin d'un remplacement de hanche. Malgré la douleur, il continue de travailler dans sa ferme. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Drumond

Johnny Gallant craint pour l’avenir de sa ferme, alors qu’il devra être complètement au repos après sa chirurgie.

Publicité

Il rappelle que la main-d'œuvre pour les métiers de la ferme se fait rare et qu’il lui reste très peu d’options pour avoir de l’aide.

Avant, on avait des jeunes dans les alentours, mais il y en a de moins en moins. [...] Puis, nous ne sommes pas une grosse ferme pour embaucher les travailleurs étrangers temporaires , déplore Johnny Gallant.

Un système informatisé

Les temps d’attente pour avoir une chirurgie non urgente peuvent varier de six mois à un an et demi, selon Dylana Arsenault, directrice générale des hôpitaux à Santé IPE.

Dans notre province, il nous manque un système informatisé pour centraliser le processus de triage des chirurgies.

Ouvrir en mode plein écran Pour Dylana Arsenault, directrice générale des hôpitaux de l'île, la province devrait se doter d'un système informatisé pour centraliser les demandes pour des chirurgies. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Drumond

Elle explique qu’un système informatisé pourrait mieux répartir les patients entre les chirurgiens, alors que les listes de personnes en attente sont très inégales dans les cabinets des spécialistes.

Publicité

À l’heure actuelle, tout est fait manuellement. [...] Le temps d'attente dépend du médecin et du type d'intervention chirurgicale qui doit être effectuée, et si elle est classée comme urgente, non urgente , ajoute-t-elle.

Un manque de médecins anesthésistes et de lits dans les hôpitaux explique aussi les longs temps d'attente, selon Dylana Arsenault.

Santé Île-du-Prince-Édouard devrait commencer cet automne les démarches pour obtenir un système informatisé de gestion des patients, mais sa mise en place pourrait prendre de deux à quatre ans, ajoute Dylana Arsenault.

Un effet de la pandémie?

Selon un récent rapport national de l'Institut canadien d’information sur la santé, il y a eu 141 opérations de moins dans la province entre 2019, l’année précédant la pandémie, et 2022.

Il s'agit d’une variation minime, selon Francine Anne Roy, vice-présidente de l'institution pour la région de l’Est, mais le temps d'attente pour une chirurgie non urgente demeure long.

Elle explique que pour accélérer les chirurgies, les provinces devraient s’inspirer des juridictions où des solutions ont été mises en place.

Plusieurs provinces sont allées chercher l'appui du secteur privé pour certaines chirurgies, ou même sur le plan des ressources humaines en santé, chercher des spécialistes.

Selon Dylana Arsenault, Santé IPE n’a pas l'intention d'envoyer des chirurgies vers le secteur privé.

Seules les opérations qui ne peuvent pas se faire à l'Île-du-Prince-Édouard sont transférées dans d'autres provinces.

La directrice des hôpitaux souligne que la province ne peut pas rembourser des dépenses faites par les patients dans le privé, comme des celles liées aux examens.