Le premier débat du Parti libéral de l’Ontario dans le cadre de la course à la direction a lieu jeudi soir à Thunder Bay. Selon des politologues, les candidats devront se concentrer sur les enjeux qui « préoccupent vraiment » les Ontariens et apporter un vent de fraîcheur au parti.

Les cinq candidats

La course compte cinq candidats dont Bonnie Crombie, mairesse de Mississauga et ancienne député libérale fédérale. Les députés fédéraux Nathaniel Erskine-Smith et Yasir Naqvi sont également officiellement inscrits.

Les deux autres candidats, Ted Hsu et Adil Shamji, sont des députés provinciaux.

Les candidats ont l’intention de se concentrer sur des questions telles que l’accès aux soins de santé, les soins aux personnes âgées, la santé mentale et l'accès à l'éducation, le coût de la vie, la crise du logement et l’environnement.

Ouvrir en mode plein écran Madeleine Meilleur a été députée provinciale d'Ottawa-Vanier de 2003 à 2016. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Le scandale de la ceinture de verdure sera aussi au cœur des débats, affirme Madeleine Meilleur, ancienne députée provinciale et ministre dans les gouvernements de Kathleen Wynne et de Dalton McGuinty.

Publicité

Il faut miser là-dessus [...] Mais il faut offrir autre chose. Ne pas juste avoir des critiques, mais avoir une plateforme qui est crédible et qui répond aux besoins des citoyens , note-t-elle.

Avoir le pouls du terrain

Madeleine Meilleur souligne l'importance d’aller voir les gens de partout à travers la province afin de connaître leurs préoccupations, notamment dans les communautés agricoles, qui ont été négligées dans le passé.

Selon l'ancienne députée provinciale Amanda Simard, le Parti libéral de l’Ontario n’a pas abordé les enjeux qui touchaient vraiment les différentes communautés lors des deux dernières campagnes électorales.

Il faut être sur le terrain pour entendre les choses qui préoccupent les gens.

Ouvrir en mode plein écran Amanda Simard a élue députée de Glengarry—Prescott—Russell sous la bannière des progressistes-conservateurs en 2018. Elle a joint les rangs du Parti libéral de l'Ontario en 2020. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Pour Geneviève Tellier, professeure à l'École d'études politiques de l'Université d'Ottawa, les défis des candidats sont de bien saisir le pouls du Parti libéral, comprendre la dynamique actuelle sur l'échiquier politique ontarien, bien cerner ses adversaires et se présenter comme un chef qui peut amener le parti vers la victoire.

C’est de bien sentir les problèmes auxquels est confronté le Parti libéral et présenter des solutions crédibles , dit-elle.

Remonter la pente

Le parti doit remonter la pente à la suite de deux désastres électoraux consécutifs en 2018 et en 2022.

Publicité

Madeleine Meilleur croit que la clé pour permettre au parti de se relever de ces deux échecs est de se distancer de l'ancien gouvernement de Kathleen Wynne.

Geneviève Tellier abonde dans le même sens, souligant que le Parti libéral de l'Ontario était encore teinté par le legs de Kathleeyn Wynne.

Sans nécessairement minimiser ce qu’elle a accompli comme première ministre, il faut tourner la page , affirme la politologue.

Je pense que le Parti libéral n’en était pas encore là dans sa réflexion.

Une candidate se démarque

Madeleine Meilleur estime que Bonnie Crombie, candidate connue du monde politique, a des chances dans cette course.

Elle amène du sang neuf au Parti libéral de l’Ontario. C’est une dame qui a beaucoup d’expérience. Elle est mairesse de la troisième plus grande municipalité en Ontario [...] et elle a aussi été députée au fédéral , souligne-t-elle.

Elle arrive avec un message qui est différent. S’il y a un recentrage du parti, ça va être elle qui va le faire et elle peut être vue comme une adversaire redoutable pour Doug Ford , ajoute Geneviève Tellier.

Peter Graefe, professeur associé au Département des sciences politiques à l'Université McMaster, estime aussi que Bonnie Crombie est une candidate forte .

Il signalait initialement qu'elle pourrait qu'elle pourrait avoir certains défis notamment en raison de sa décision de rester mairesse et puisqu’elle a reçu de grosses sommes en peu de dons.

Or, un porte-parole de la campagne à la direction de Bonnie Crombie a annoncé le 13 septembre en soirée que la candidate prenait un congé autorisé de son poste de mairesse de Mississauga.

Par voie de courriel, Taylor Deasley n'a pas voulu confirmer la date d'entrée en vigueur du congé ni son motif. CBC a contacté le bureau de la mairesse, mais n'a pas reçu de message.

Infolettre d’ICI Ontario Abonnez-vous à l’infolettre d’ICI Ontario. Formulaire pour s’abonner à l’infolettre Ontario. Courriel M’abonner

Hausse du nombre de membres

Le Parti libéral de l'Ontario rapporte une hausse du nombre de ses membres qui pourront voter pour son prochain leader. Il souligne un sommet de plus de 80 000 membres.

Selon Peter Graefe, cela démontre que la méthode « un membre, un vote » fonctionne en ce qui a trait à l'augmentation du nombre de votes.

Selon Madeleine Meilleur, cela s’explique par le fait que les gens commencent à être insatisfaits du gouvernement en place .

Le parti organisera quatre autres débats dont un à Stratford, un à Toronto, un à Ottawa et un à Brampton. Le nom du nouveau chef sera connu le 2 décembre prochain.