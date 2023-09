Le NPD du Manitoba promet un poste de conseiller à l’ex-premier ministre Doer s’il est élu

Le chef du Nouveau Parti démocratique du Manitoba (NPD), Wab Kinew, a promis un poste de conseiller commercial entre le Canada et les États-Unis à l'ancien premier ministre Gary Doer en cas de victoire du NPD aux élections provinciales.

J'ai pensé que je devais à ma communauté d'être utile et constructif avec les contacts que j'ai encore à Washington , a partagé Gary Doer lors d'une conférence de presse tenue mardi matin à La Fourche, à Winnipeg.

Après s'être retiré de la vie politique, l’ancien premier ministre a été ambassadeur du Canada aux États-Unis de 2009 à 2016. Il a ensuite travaillé pour le gouvernement de l'Alberta dans le cadre de la résolution du différend sur le bois d'œuvre résineux avec l'administration Trump.

Il est actuellement coprésident bénévole du cabinet du Woodrow Wilson Institute aux États-Unis et membre du Canadian American Business council.

Je veux simplement faire partie de la solution et ne pas rester assis dans les gradins.

Aujourd’hui âgé de 75 ans, Gary Doer a été le 20e premier ministre du Manitoba de 1999 à 2009, remportant trois élections provinciales.

Accroître les échanges avec les États-Unis

Gary Doer contribuera à accroître les possibilités d'échanges avec les États-Unis, assure Wab Kinew.

Si mon équipe a l'occasion de former le prochain gouvernement du Manitoba, nous nous remettrons sur les rails et nous nous appuierons sur l'expérience et les conseils de Gary Doer pour y parvenir , assure le chef néo-démocrate.

Ouvrir en mode plein écran Gary Doer et Wab Kinew lors de l'annonce mardi. Photo : Radio-Canada

Gary Doer a déclaré que cette invitation lui rappelait l'une des premières mesures qu'il avait prises après être devenu premier ministre en 1999, lorsqu’il a demandé à l'ancien premier ministre progressiste-conservateur, Duff Roblin, de le conseiller sur les plans d'expansion du canal de dérivation de la rivière Rouge.

Je pense qu'il s'agit d'une tradition au Manitoba. Nous utilisons les talents dont nous disposons de la manière la plus efficace possible , a souligné l’ancien premier ministre néo-démocrate.

Un appui de poids

Lors d'une entrevue à l’émission Le 6 à 9 mercredi, l'analyste, professeur en science politique à l’Université de Saint-Boniface et ancien candidat progressiste-conservateur au Manitoba, Mamadou Ka, a souligné qu’il s’agissait d’un vrai appui de poids .

Monsieur tout le monde a besoin d’être réconforté. S’il est vu à travers les yeux de cette personne, on peut lui faire confiance.

Selon l’analyste, cet appui pourrait rassurer les électeurs qui n’auraient pas conscience dans le leader néo-démocrate en raison de ses antécédents judiciaires.