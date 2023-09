Lorsqu’elle est arrivée au centre d’hébergement pour sans-abri la HUTTE à Joliette il y a quelques mois, Nathalie Durocher n’en menait pas large.

Elle se retrouvait seule à la suite d’une séparation et n’était plus en mesure de pratiquer sa profession d’infirmière auxiliaire depuis quelque temps.

Je suis allée vivre en chambre, mais je n'arrivais pas et j'ai dû faire affaire avec des banques alimentaires pour subvenir à mes besoins de base , se souvient-elle.

Nathalie Durocher a utilisé l'hébergement supervisé de la HUTTE à Joliette.

Une référence au centre de Joliette lui offre une bouée de sauvetage.

Heureusement que les intervenants étaient là pour m'appuyer, me soutenir et m'écouter parce que je n'acceptais vraiment pas ce qui m'arrivait , explique Mme Durocher.

Lors de notre passage à la HUTTE, une bonne nouvelle l’attendait. J’ai mon appartement aujourd’hui grâce au programme de supplément au loyer qu’ils m’ont offert, grâce au soutien qu’ils m’ont offert ici , se réjouit-elle.

Je vois que je vais reprendre ma vie en main, que je vais retourner à l'école comme technicienne en pharmacie [...] l'espoir est là.

Le programme de supplément au loyer (PSL) permet à des ménages à faible revenu d’habiter notamment dans des logements du marché locatif privé.

Les locataires paient un loyer correspondant à 25 % de leur revenu, tandis que le gouvernement subventionne le reste. L’an dernier, le Québec a consacré plus de 135 millions de dollars au PSL .

1000 logements trouvés malgré la crise

Ces derniers mois, Nathalie Durocher aura occupé l’une des 48 places d’hébergement à la HUTTE à Joliette.

L’organisme à but non lucratif offre depuis 20 ans des services d’hébergement aux personnes sans-abri ou en situation d’itinérance dans les Laurentides et dans Lanaudière.

L’équipe a développé un modèle d’intervention qui inclut une halte chaleur, un dortoir d’urgence de nuit et de l’hébergement temporaire supervisé. La direction actuelle gère le site de Joliette depuis le début de l’année et elle s’apprête à inaugurer de nouvelles installations à Saint-Jérôme.

Ce qu’on essaye de faire avec les gens, c’est de leur dire : "Tu avais certainement un rêve à un moment donné dans ta vie, comment on peut se recoller sur ce rêve-là, comment on peut t’aider à le réaliser? explique le directeur général de la HUTTE, François Savoie.

François Savoie, directeur général de la HUTTE

Ce dernier constate que bien des propriétaires immobiliers sont disposés à collaborer.

Il est possible d’accompagner du monde à passer en logement malgré la pénurie de logements.

Du côté de Terrebonne et de Saint-Jérôme, quand je cumule, il y a 1000 personnes qui sont passées par nos ressources qui sont parties en logement la dernière année , détaille-t-il.

Comme l’explique le directeur général, la fréquentation du dortoir est une occasion de premier contact avec des gens qui sont désaffiliés pour qui on veut tenter de créer un passage vers de l’hébergement pour leur permettre de sortir de l’itinérance .

Richard Lefebvre, coordonnateur à l'Association pour les jeunes de la rue de Joliette, espère plus de logements sociaux.

À Joliette, le dortoir d’urgence compte huit places et un usager peut s'y présenter jusqu’à 10 nuits par mois durant l’hiver.

Les besoins sont tels dans la région que le centre pourrait doubler le nombre de places au dortoir, selon Richard Lefebvre, travailleur de rue à l’Association pour les jeunes de la rue de Joliette.

L’idéal, ce serait un investissement majeur en logements sociaux, des logements communautaires , affirme le coordinateur clinique qui supervise une équipe de travailleurs de rue présente dans la région depuis 40 ans.

Des campements temporaires

La crise du logement a des effets domino qui se font sentir auprès des sans-abri partout au Québec. Faible taux d’inoccupation et prix élevé des loyers sont des réalités qui touchent tout autant les grands centres urbains que les plus petites villes en région.

On a les mêmes problèmes que Montréal, mais à une autre échelle! répond du tac au tac le maire de Joliette, Pierre-Luc Bellerose.

Des gens pensent qu’on exagère, mais la pandémie a créé plusieurs nouveaux besoins, une hausse de toxicomanie, des enjeux de santé mentale [...] un phénomène complexe qui fait en sorte qu’on se retrouve avec de plus en plus de campements ou de gens en situation de vulnérabilité.

Lors de notre passage à Joliette, la présence d’itinérants se faisait visible un peu partout en ville.

Que ce soit sur la place Bourget au centre-ville, dans un petit parc familial ou sur le bord de la rivière L’Assomption.

Claire Blanchard campe dans un parc en attendant de trouver un logement subventionné.

Ils me disent que je peux rester ici avec ma tente jusqu'à la semaine prochaine , explique Claire Blanchard.

Elle occupait jusqu’à tout récemment un logement abordable à Maniwaki, en Outaouais.

Les propriétaires m’ont mise dehors pour donner le logement à leur fils , se désole-t-elle.

Elle partage son quotidien en plein air avec d’autres personnes dans le besoin en attendant de trouver un logement subventionné.

La Ville de Joliette avise les occupants d'un campement que le site sera démantelé.

Jean-Marc (nom fictif) arrivait, lui, de Montréal pour essayer de trouver un logement abordable à la suite d’une rénoviction.

Alexy, 18 ans, arrivait des Laurentides, où il avait passé plusieurs années en centre jeunesse.

Comme le reconnaît le maire de Joliette, oui, il y a des gens qui proviennent de l’extérieur parce qu’on est la ville-centre avec beaucoup d’organismes sur le territoire [de Lanaudière] .

Pour le directeur adjoint du programme santé mentale et dépendances au CISSS de Lanaudière, Norman Gugg, on a une quantité de gens supplémentaires pour lesquels les besoins d’hébergement sont plus grands qu’avant [...] c’est comme une vague de fond .

Lors du dénombrement provincial des personnes en situation d’itinérance en 2022, Lanaudière comptait 314 personnes sans-abri, en hausse marquée par rapport à 2018.

Norman Gugg, directeur adjoint du programme santé mentale et dépendances au CISSS de Lanaudière.

Réduire la judiciarisation

Assis dans un parc, Alain Ethier est l’un des usagers occasionnels du dortoir de la HUTTE. Il n’hésite pas à mentionner avoir fait de la prison et payé [sa] dette à la société .

Dans la soixantaine, Alain a cumulé depuis les années 1980 des dizaines de dossiers au criminel, mais aussi des infractions aux règlements municipaux.

Pour accompagner des citoyens comme Alain, le CISSS de Lanaudière et la Sûreté du Québec ont mis sur pied en juin une escouade composée de patrouilleuses et d’intervenantes psychosociales.

L’intervention de l’équipe mixte vise ainsi à améliorer l’accès aux services et à réduire la judiciarisation des clientèles desservies , espère l'équipe.

Une collaboration saluée par le maire de Joliette, qui constate, malgré tout, que la Sûreté du Québec a ses contraintes de ressources humaines pour assurer un sentiment de sécurité auprès des citoyens des commerçants. Depuis 2021, la Ville dépense 200 000 $ par année auprès d’une firme de sécurité privée qui sillonne la ville.

Comme le souligne le propriétaire d’une boutique de bières de microbrasserie de Joliette, Jean-Sébastien Lafleur, nous, on n'a pas de problèmes avec les personnes en situation d’itinérance en général, mais certaines personnes sont plus réticentes et il y en a beaucoup qui traînent devant les boutiques .

Un ensemble d’enjeux nécessitant des ressources financières et humaines qui seront discutés vendredi à l’occasion d’un Sommet municipal sur l'itinérance.