L’ouragan Lee avance lentement et garde le cap vers le Canada atlantique

La tempête Lee, qui avance actuellement à une vitesse de 9 km/h, devrait atteindre la zone maritime canadienne sous forme d’ouragan en fin de journée vendredi, avant de se transformer en tempête post-tropicale au fur et à mesure qu’elle entrera dans les terres.

La trajectoire exacte de la tempête reste encore incertaine et pourrait l’emmener n’importe où entre la côte est du Maine et le comté de Lunenburg en Nouvelle-Écosse, mais selon les plus récentes prévisions du Centre canadien de prévision des ouragans, il est plus probable que le système passe juste à l’ouest de Yarmouth, juste en deçà du seuil d’ouragan.

Ouvrir en mode plein écran Des travailleurs du chantier naval A.F. Theriault, à Meteghan, en Nouvelle-Écosse, se préparent le 12 septembre 2023 à l'arrivée de Lee cette fin de semaine. Photo : Radio-Canada

Toutefois, si le système progresse plus rapidement que les prévisions actuelles, les vents pourraient constituer une plus grande menace pour l’ouest de la Nouvelle-Écosse et le sud du Nouveau-Brunswick.

Un large système

Les vents pourraient aussi affecter un très grand périmètre autour de la trajectoire de la tempête et des effets pourraient être ressentis jusqu’à 450 kilomètres de son centre, selon Michael Brennan, directeur du National Hurricane Center de la NOAA aux États-Unis.

On s'attend à ce que la circulation de Lee s'élargisse considérablement à mesure que le système se déplacera vers le nord , indique pour sa part le Centre canadien de prévision des ouragans.

La tempête devrait prendre une trajectoire nord-est après avoir atteint la côte.

Comme il s’agit d’un vaste système, l’ensemble des provinces atlantiques et une partie de l’est du Québec seront touchés à divers degrés par les vents, la pluie et les vagues.

Ouvrir en mode plein écran La trajectoire prévue de Lee publiée par le Centre canadien des ouragans à 9h mercredi. Photo : Gracieuseté/Environnement Canada

Lee devrait être grandement affaibli avant d’atteindre Terre-Neuve.

Beaucoup de pluie avant la tempête

La région peut s’attendre à beaucoup de précipitations dans les jours qui précèdent l’arrivée de Lee.

Des averses, de fortes pluies et un risque d'orages jeudi entraîneront un nouveau risque d'inondations localisées.

Ouvrir en mode plein écran La Nouvelle-Écosse a déjà été touchée par d'importantes inondations en juillet. Les Maritimes ont connu un été très mouillé et la terre est saturée d'eau à plusieurs endroits. (Photo d'archives) Photo : CBC / Tom Ayers

La masse d'air sur le Canada atlantique sera renforcée davantage à mesure que l'ouragan poursuivra sa route vers le nord. Cette configuration météorologique forcera un front qui approche sur les Maritimes à s'immobiliser et augmentera le risque de fortes pluies sur les Maritimes [jeudi] et vendredi avant l'arrivée de Lee , explique Environnement Canada.

Des informations plus détaillées sur les quantités de pluie attendues seront publiées dans les prochains bulletins d’alerte d’Environnement Canada, prévus mercredi après-midi, mais on estime que l’ouest et le nord du Nouveau-Brunswick, ainsi que les régions de Rimouski, Mont-Joli et Baie-Comeau seront les plus touchés par la pluie.

Les autorités se préparent

Les organismes responsables des mesures d’urgence des provinces maritimes, ainsi que la Croix-Rouge, recommandent aux résidents de faire des préparatifs en vue de l’arrivée de la tempête.

Au Nouveau-Brunswick, Énergie NB dit accélérer des opérations d’élagage des arbres en prévision de la tempête.

On demande aussi aux résidents d'avoir à leur portée une trousse d'urgence de 72 heures.

Contenu d'une trousses d’urgence : Eau - deux litres par jour par personne

Aliments non périssables

Ouvre-boîte manuel

Radio à manivelle ou à piles

Médicaments sur ordonnance

Trousse de premiers soins

Articles spéciaux : préparation pour nourrissons, aliments et eau pour les animaux, médicaments pour animaux, etc.

Lampe de poche

Bougies et allumettes ou briquet

Piles

Argent comptant

Clés supplémentaires pour la voiture et la maison

Copie de votre plan d’urgence

Masques, en tissus ou jetables

Désinfectant pour les mains