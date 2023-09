Le moral est très bas dans l’industrie de la crevette en Atlantique

Les prises de crevettes nordiques diminuent considérablement, la transformation de ce crustacé tourne au ralenti et le moral est très bas dans l’industrie, selon un de leurs représentants.

Jean Lanteigne, directeur général de la Fédération régionale acadienne des pêcheurs professionnels (FRAPP) vient de participer, mardi, à une réunion avec des scientifiques du ministère des Pêches et des Océans.

C’était une réunion ordinaire qui portait sur les règles de décisions du ministère des Pêches et des Océans pour diverses espèces marines, mais les participants avaient à l’esprit les difficultés dans la crevette.

Je n’aime pas le mot panique, je vais plutôt utiliser problématique. Le moral est très, très bas. Même si ce sont des fonctionnaires, eux aussi réalisent fort bien ce qu’il y a là et les enjeux que ça va représenter pour les pêcheurs et pour les communautés partout dans le Canada atlantique , affirme Jean Lanteigne au cours d’une entrevue accordée mercredi à l’émission La matinale, d’ICI Acadie.

Ouvrir en mode plein écran Les pêcheurs de crevette en sauront plus sur l'avenir de leurs quotas après une réunion qui aura lieu le 25 octobre, selon le directeur général de la Fédération régionale acadienne des pêcheurs professionnels Jean Lanteigne. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Nicolas Steinbach

Ces enjeux concernent des communautés de la Péninsule acadienne au Nouveau-Brunswick, de la Gaspésie au Québec et de la côte ouest de Terre-Neuve, indique M. Lanteigne.

Une réunion importante en octobre

La ministre des Pêches et des Océans du Canada, Diane Lebouthillier, a récemment indiqué que tout est sur la table quant à de possibles mesures à prendre en matière de gestion de la crevette.

À la suite des discussions de mardi, une autre réunion aura lieu le 25 octobre et elle sera importante, souligne Jean Lanteigne.

À partir de ce moment-là, des recommandations vont être soumises à la ministre. Elle devra trancher. Est-ce qu’elle applique les règles de décision là? Et c’est là qu’on aura d’une manière plus officielle les baisses de contingent qu’on prévoit. Ça va être une date importante pour les crevettiers et on verra bien l’ampleur qui risque de se produire , affirme Jean Lanteigne.

L'avenir de la crevette nordique toujours incertain.ÉMISSION ICI PREMIÈRE.La matinale. L'avenir de la crevette nordique toujours incertain ÉMISSION ICI PREMIÈRE La matinale Écouter l’audio (L'avenir de la crevette nordique toujours incertain. 7 minutes 51 secondes) Durée de 7 minutes 51 secondes 7:51

La transformation en chute libre

En Gaspésie, l'usine de transformation de la crevette Marinard à Rivière-au-Renard a annoncé au début du mois une suspension de ses activités en raison des faibles prises.

Publicité

Au Nouveau-Brunswick, il n’y a plus de débarquement de crevettes à Caraquet depuis environ trois ans, selon M. Lanteigne.

À Lamèque, l’Association coopérative des pêcheurs de l’île transforme encore de la crevette, mais elle n’arrive pas à obtenir 40 % de son quota, estime Jean Lanteigne.

D'après les renseignements de l'émission La matinale