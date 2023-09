Airmedic passe aux mains de Dessercom, Stéphan Huot s’exprime dans une lettre

« Tout le Québec a été témoin, au cours des derniers mois, des problèmes financiers du Groupe Huot […] qui ont été étalés sur la place publique », écrit-il en amorce de sa lettre. Au-delà du « négatif » qui est ressorti et qui « a été véhiculé », le promoteur de Québec, Stéphan Huot, veut souligner « l’héritage » qu’il laisse aux Québécois, la création d’Airmedic.

L’homme d’affaires a fondé la compagnie Airmedic en 2012. Je savais que cette entreprise aéromédicale était essentielle pour tous les Québécois et qu’elle ne pouvait apporter que du bon , rapporte M. Huot.

À l’époque, ma vision était claire : sauver des vies. Pour cela, je devais faire ce qu’aucune entreprise n’avait fait encore, c’est-à-dire me doter d’avions-ambulance et d’hélicoptères aux équipements sophistiqués, pouvant parcourir l’entièreté de l’immense territoire québécois et ayant à leur bord un équipage apte à prodiguer des soins infirmiers.

Airmedic emploie à ce jour 175 personnes, dont plusieurs pilotes et des spécialistes de la santé comme des médecins, des infirmières et des inhalothérapeutes. L’entreprise privée couvre l’entièreté du territoire québécois.

Les hélicoptères de l’entreprise sont basés à Saint-Honoré au Saguenay-Lac-Saint-Jean ainsi qu’à l'aéroport de Québec.

Ouvrir en mode plein écran Depuis quelques années, Airmedic a son propre hangar à Saint-Honoré. Le bâtiment peut accueillir en permanence l’hélicoptère EC-145 et l’un des avions PC-12NG de la flotte d’aéronefs d’Airmedic. Photo : Radio-Canada / Gilles Munger

Stéphan Huot souligne l’appui des dizaines d’humains dévoués et passionnés , ainsi que des gouvernements et des investisseurs qui l’ont épaulé dans ce projet. Également, grâce au soutien important des communautés autochtones et aux liens uniques développés avec ces populations, Airmedic a pu faire profiter de ses services aux habitants du Grand Nord québécois, eux qui souffraient d’un manque criant de services en santé , poursuit-il.

La compagnie de transport médical aérien d’urgence était à la recherche de nouveaux investisseurs cet été. Récemment, Airmedic est passé aux mains de l'organisme Dessercom, dont le siège social est à Lévis.

Mon travail auprès d’Airmedic s’arrête ici. Ce n’est pas sans un pincement au cœur que je quitte, mais je ressens la satisfaction du devoir accompli et celle d’avoir donné au suivant. Je sais que "mon bébé" est entre de bonnes mains et que Dessercom, qui s’est porté acquéreur, saura poursuivre la mission d’Airmedic et même la propulser encore plus loin , dit-il en conclusion de sa lettre.

Invitée à réagir à la lettre ouverte, la compagnie Airmedic n'a pas souhaité commenter.

Ouvrir en mode plein écran Depuis sa création en 2012, Airmedic a effectué plus de 8700 missions, d'après l'entreprise. Photo : Catherine Fillion

Au début du mois de septembre, Stéphan Huot s’est placé à l'abri de ses créanciers en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité. La dette du promoteur envers plus d'une vingtaine de créanciers est estimée à près de 1,2 milliard de dollars.