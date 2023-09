L'élève Reina Takata raconte qu'il n'y avait plus de copies des livres de Harry Potter ou Hunger Games, par exemple, à la rentrée à la bibliothèque de son école secondaire. La politique d'épuration du Conseil scolaire public anglais de la région de Peel (PDSB), touchant les livres publiés avant 2008, suscite de la confusion et de l'opposition.

Au total, des milliers de livres ont été retirés des rayons des bibliothèques du Conseil, se plaignent des parents.

La politique sur l'épuration des livres découle d'une directive ministérielle émise à la suite d'un examen sur le racisme et la discrimination au conseil scolaire de Peel en 2020. La directive : utiliser du matériel inclusif et adapté aux réalités culturelles .

La consigne qui a suivi du Conseil vise en particulier les livres publiés avant 2008. L'épuration, qui inclut aussi le retrait des livres endommagés ou peu consultés, devait se faire avant la fin de juin dernier, selon le PDSB .

Le Conseil n'a pas répondu aux questions de CBC au sujet des tablettes partiellement remplies dans les bibliothèques de certaines de ses écoles.

L'élève de 10e année Reina Takata dit que les tablettes de la bibliothèque de son école étaient à moitié vide lors du retour en classe en septembre.

Reina Takata, qui est en 10e année, estime que le nombre de livres sur les tablettes de la bibliothèque de son école, Erindale, a fondu de plus de 50 %.

Quand je suis arrivée à l'école cette année, il y avait des rangées complètes sans aucun livre à la bibliothèque.

Quels sont les critères?

Tom Ellard, père de famille et l'un des fondateurs du groupe de parents et d'enseignants à la retraite Libraries not Landfills, est préoccupé lui aussi par la situation.

Qui décide ce qui est un livre approprié pour la bibliothèque [scolaire]? Ce n'est pas clair.

Dianne Lawson ne comprend pas pourquoi des livres comme « Le Journal d'Anne Frank » et « La Chenille qui fait des trous » ont été retirés des rayons de bibliothèques scolaires.

Dianne Lawson, aussi membre du groupe Libraries not Landfills, croit que le seul critère utilisé pour le retrait de livres est la date de publication de 2008, si elle se fie à des exemples partagés par des enseignants.

Des copies du Journal d'Anne Frank et même du livre pour enfants La Chenille qui fait des trous sont disparues des tablettes de bibliothèques scolaires, selon ce qu'on lui a raconté. Une enseignante [de la maternelle] me racontait qu'elle lisait ce livre à ses élèves depuis des années , dit-elle. Je ne comprends pas pourquoi il a été retiré des rayons.

Correctifs à venir

David Green, le président du Conseil, affirme que la politique d'épuration a été mal mise en place .

Il indique que la politique doit être suspendue temporairement, pour mieux documenter la raison justifiant le retrait d'un ouvrage.

Il ajoute que le Conseil va vérifier pourquoi des livres semblent être retirés simplement à cause de leur date de publication. Nous avons demandé au directeur [de l'éducation] de s'assurer que ce n'est pas le cas, et si ça l'est, d'y mettre fin, pour qu'un processus adéquat soit suivi , dit-il.

Les livres retirés des rayons sont recyclés, selon la politique du Conseil.

Le bureau du ministre de l'Éducation Stephen Lecce n'a pas voulu commenter la situation.

Avec les informations de CBC