Kelly Mae Mitchell a perdu sa fille de 14 ans, Aidaen et deux de ses amies, toutes par suicide. Ce n'est qu'un exemple tragique d'un problème qui s'aggrave en Nouvelle-Écosse. Le taux de suicide a atteint des niveaux records.

155 Néo-Écossais se sont suicidés en 2022, contre 142 l'année précédente. C’est plus que jamais enregistré en 1 an.

C'est effrayant. Ça arrive plus jeune. Ça arrive plus vieux , confie Kelly Mae Mitchell. C'est partout maintenant.

Malheureusement ces statistiques ne surprennent pas cette maman, qui a ouvert un centre de jeunesse et de bien-être à Yarmouth, appelé Aidaen's Place, après le décès de sa fille en 2019.

Le Dr Simon Sherry, professeur au département de psychologie et de neurosciences de l'Université Dalhousie, qualifie cette augmentation d' alarmante et demande que le gouvernement en fasse plus pour prévenir les suicides.

Il aimerait voir une stratégie de prévention du suicide, similaire à celle créée par les législateurs du Québec, y compris des délais et un financement.

La stratégie de cette province a été mise en œuvre en 1998 et comprend une ligne d'écoute téléphonique et un suivi approfondi des patients. Les taux de suicide globaux ont été réduits d'environ 30 %, tandis que les taux de suicide chez les jeunes ont été réduits de moitié.

Simon Sherry, psychologue et professeur à l'Université Dalhousie.

Nous ne protégeons pas certains de nos citoyens les plus vulnérables, et il s'agit d'un signe évident de complaisance , déplore le Dr Simon Sherry.

Il croit qu’il faut investir davantage d'argent dans les soutiens en santé mentale, car à son avis le système actuel est sous-financé et surchargé .

Et à cause de cela, des gens passent entre les mailles du filet , dit-il. Nous avons la responsabilité morale de faire mieux et de leur fournir une protection raisonnable.

Le ministre des Toxicomanies et de la Santé mentale de la Nouvelle-Écosse, Brian Comer, a refusé une demande d'entrevue.

La sous-ministre associée de la Santé, Kathleen Trott, dit que le gouvernement ne prévoyait pas de stratégie dédiée à la prévention du suicide, mais que les efforts pour améliorer l’accès aux soins de santé mentale comporteront certainement des éléments liés à la prévention du suicide.

Il ne s'agit pas seulement d'être là en cas de crise, mais d'être là avant la crise ; d'être là plus tôt dans le parcours des gens pour les aider à gérer leur maladie et à ne pas en arriver au point où ils envisagent le suicide , dit-elle.

Le chef progressiste-conservateur de la Nouvelle-Écosse, Tim Houston, accompagné de candidats lors du lancement de sa campagne en juillet 2021.

L'accès universel aux services de santé mentale et de toxicomanie était une promesse électorale des progressistes-conservateurs lors des dernières élections provinciales. La province a récemment lancé un nouveau programme axé sur le traitement d'intervention précoce pour une gamme de troubles de santé mentale.

Le gouvernement a également vanté l'ouverture mardi du Centre de santé psychologique de Dalhousie, qui, selon lui, améliorera l'accès aux services de toxicomanie et de santé mentale dans la province.

Dans les données de l’année dernière, les taux de suicide étaient les plus élevés chez les hommes : 114 des 155 décès étaient des hommes. Kathleen Trott indique que le gouvernement provincial lancerait à l'automne une campagne de marketing destinée aux hommes de 45 à 59 ans.

Si vous ou quelqu'un que vous connaissez éprouvez des difficultés, voici où obtenir de l'aide : La ligne provinciale de crise en santé mentale peut être contactée au 1-888-429-8167 ou en composant le 911.

Parlez de suicide Canada : 1-833-456-4566 (téléphone) | 45645 (SMS entre 16 h et minuit HE).

Jeunesse, J'écoute : 1-800-668-6868

Avec les informations de Aly Thomson de CBC