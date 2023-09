Un club de plein air pour tous les Nord-Côtiers

Le Club de plein air Côte-Nord souhaite prendre de l’expansion, au moment où l’organisme célèbre d'ici quelques semaines un an d’existence.

Le président de son conseil d’administration, Jean-Pierre Larivée, dresse un bilan positif de cette première année d’activité.

Des dons ont permis au club de rejoindre, au début de l'année, les rangs de Rando Québec et de la Fédération québécoise de la montagne et de l'escalade (FQME).

L’organisme peut maintenant offrir des activités d’escalade et de randonnées pédestres, tout en étant assuré pour le faire.

On a aussi été capable de commencer à donner des formations à nos membres et administrateurs qui s’impliquent , indique Jean-Pierre Larivée.

On voulait passer d’être seulement une communauté en région à un organisme qui possède des assurances.

Ouvrir en mode plein écran Le Club de plein air Côte-Nord a offert cet été des séances d'escalade à la Baie des tout nus, située entre Sept-Îles et Port-Cartier. Photo : Gracieuseté du Club de plein air Côte-Nord

Il estime que les activités s’adressent à l’ensemble des Nord-Côtiers qui s’intéressent au plein air.

La saison a été chamboulée en raison des feux de forêt et de la pluie, mais on a fait plusieurs activités quand même à la Baie des tout nus, au lac Walker et à l’île Grande Basque , raconte Jean-Pierre Larivée. On a des sentiers pour toute la famille, mais aussi des sentiers pour les experts.

La majorité des initiatives du club ont eu lieu, pour l’instant, dans les environs de Sept-Îles et Port-Cartier.

Le président du conseil d’administration souligne toutefois que des adeptes d’activités sportives de Baie-Comeau ont participé aux activités cette année. Des membres du club proviennent aussi de la Minganie.

Il souhaite étudier la possibilité d’offrir des randonnées ailleurs sur la Côte-Nord.

C’est certain qu’on souhaite augmenter l’offre, peut-être par la création de nouvelles randonnées et de nouveaux sentiers. Ça serait bien qu’on puisse en offrir ailleurs que dans la région de Sept-Îles et Port-Cartier , lance-t-il.