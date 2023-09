L’Université de l'École de médecine du Nord de l'Ontario a reçu un don de 10 millions de dollars pour aider sa population étudiante et « faire progresser les initiatives touchant la responsabilité sociale et l’équité en santé ».

Les fonds viennent de la fondation Temerty, établie par James et Louise Temerty. James Temerty est un entrepreneur né en Ukraine qui a immigré au Canada en 1950 et fait fortune notamment dans les énergies renouvelables.

Son épouse Louise a œuvré pour plusieurs organismes caritatifs.

En reconnaissance, le Centre pour la responsabilité sociale est rebaptisé Centre Dr Gilles Arcand pour l’équité en santé.

Le docteur Gilles Arcand, le frère de Louise Temerty, était un médecin qui, entre autres, a exercé la médecine rurale dans le Nord du Québec au contact de communautés marginalisées jusqu'à son décès en 1975.

Dans le détail, 3 millions de dollars apporteront un appui au Centre Dr Gilles Arcand qui vise, avec une approche multidisciplinaire, à favoriser un accès égal à des praticiens de la santé en tenant compte des réalités de la vie dans les régions rurales et éloignées du Nord .

Fondé en 2021, l’établissement dirige et appuie la recherche, promeut la politique de la santé et provoque des conversations communautaires sur ce qu'il faut pour fournir des soins de santé équitables aux personnes qui en ont le plus besoin , décrit dans le communiqué Erin Cameron, la directrice du centre.

14 millions pour les étudiants

Le reste, 7 millions de dollars, servira à alimenter le nouveau Fonds de dotation étudiante qui soutient la population étudiante en médecine au premier cycle.

Ce don sera doublé grâce à une contribution de la Fondation américaine FDC, a annoncé la Dre Sarita Verma, rectrice, vice-chancelière, doyenne et directrice générale de l'Université de l'École de médecine du Nord de l'Ontario ( EMNO ).

Ces 14 millions de dollars ouvriront beaucoup de portes à la population étudiante de l'Université de l'EMNO.

Elle espère que ce don généreux contribuera à améliorer l’équité en santé dans les communautés insuffisamment desservies.

Ouvrir en mode plein écran Sarita Verma espère que ces dons amélioreront les services et la vie des étudiants de l'École de médecine du Nord de l'Ontario (EMNO). Photo : Markus Schwabe de CBC News

L’incidence qu’a l'Université de l' EMNO en s’attaquant aux iniquités en santé dans les communautés éloignées, autochtones et francophones rurales est capitale et fort nécessaire , a déclaré Louise Temerty dans le même communiqué.

En septembre 2020, la Fondation Temerty a fait don de 250 millions de dollars à l'Université de Toronto. Puis, en mars 2022, un don de 10 millions de dollars à la Fondation de la recherche sur le diabète juvénile Canada.