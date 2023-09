Dans un jugement qui date de juillet dernier, le Tribunal administratif du travail a conclu que la multinationale Cascades a contrevenu au Code du travail et à la Charte canadienne des droits et libertés en entravant la campagne de syndicalisation menée par la CSN à son usine Cascades Inopak de Drummondville.

Le Tribunal ordonnait à la multinationale de cesser d'entraver la campagne de syndicalisation.

Or, selon le syndicat, les relations de travail avec l'entreprise continuent de se détériorer au détriment des employés. Ces derniers demeureraient marqués par des manœuvres qui se poursuivraient de manière subtile.

Cascades n'autorise pas que l'on se rencontre, même en dehors des heures de travail, pour parler de syndicat. Même si on est dans le stationnement, on n'a pas le droit. On a vécu des épisodes très stressants pour les salariés, dont des employeurs qui couraient dans le stationnement pour aller voir ce que le salarié faisait et pourquoi. Il y a vraiment un climat de tension envers les employés , avance le président du Conseil central du Cœur-du-Québec (CSN), Pascal Bastarache.

Ce dernier affirme également que depuis le dépôt du jugement, Cascades aurait déménagé un département de son usine Inopak dans un autre établissement du groupe ailleurs en province.

C'est venu changer drastiquement à la dernière minute les conditions de travail de plusieurs salariés. On voit vraiment que Cascades adopte une attitude qui est vraiment des années 50 , estime-t-il.

De son côté, le porte-parole de Cascades Inopak, Hugo D'Amours, a réfuté que des activités de l'usine ont été déménagées. Il s'agirait plutôt d'une amélioration des processus de production.

Ce dernier ne souhaite pas commenter davantage la situation, puisque Cascades interjette appel du jugement du Tribunal du travail. Une audience aura d'ailleurs lieu le 14 septembre prochain.

L'entreprise affirme entretenir des relations cordiales avec les syndicats dans ses 80 usines en Amérique du Nord. Environ la moitié de ces usines sont syndiquées.

Avec les informations de Jean-François Dumas