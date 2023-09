La nouvelle école primaire de Rivière-du-Loup ouvrira à l’automne 2025

Les élèves qui fréquenteront la nouvelle école de Rivière-du-Loup pourront la fréquenter à compter de l'automne 2025. La date a été officialisée lors du conseil d’administration du Centre de services scolaires (CSS) Kamouraska–Rivière-du-Loup, mardi soir.

En mai dernier, la direction du CSS hésitait entre une rentrée scolaire en janvier ou septembre 2025.

La décision a finalement été prise à la suite d'une consultation publique qui a eu lieu avant l’été auprès des conseils d’établissement et des parents.

Ouvrir en mode plein écran Un croquis de la nouvelle école primaire de Rivière-du-Loup qui est actuellement en construction. (Photo d'archives) Photo : Gracieuseté : Centre de services scolaire de Kamouraska- Rivière-du-Loup | Onico | ABCP

Ça a été unanime, les parents ne souhaitaient pas avoir un déménagement en cours d’année. Et de faire une rentrée scolaire la plus normale possible en septembre 2025, c’était vraiment consensuel comme proposition , explique le directeur général du CSS de Kamouraska–Rivière-du-Loup, Antoine Déry.

Le conseil d'administration a également entériné les modifications qui seront apportées aux territoires scolaires des écoles primaires de Rivière-du-Loup afin de mieux répartir les élèves avec l'arrivée de la nouvelle école.

Ouvrir en mode plein écran Le conseil d'administration du CSS Kamouraska–Rivière-du-Loup a entériné des modifications dans les territoires des districts scolaires. Photo : Radio-Canada / Fabienne Tercaefs

Les secteurs est des territoires de l'école Roy-Joly et de l'école La Croisée 1 et 2 sont désormais attribués à la nouvelle école du Parc Cartier. Ce redécoupage permettra de libérer de l'espace dans ces écoles.

Seul le territoire de l’école Saint-François-Xavier ne change pas. Le CSS de Kamouraska–Rivière-du-Loup mise sur un vieillissement naturel de la clientèle de cette école pour enlever, en septembre 2025, les unités modulables qui y ont été ajoutées ces dernières années pour faire face à l’augmentation du nombre d’élèves.

Ouvrir en mode plein écran Les districts scolaires ont été redécoupés afin de mieux répartir les élèves à Rivière-du-Loup. Photo : CSS Kamouraska-Rivière-du-Loup

Dans les prochains mois, le centre de services scolaire devra définir les services qui seront offerts à la nouvelle école primaire, dont les services de garde. L’an prochain, une direction sera désignée. Elle aura alors pour mandat de définir le projet éducatif de l’école et de lui donner un nom.