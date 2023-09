Quatre à huit fois plus de jours de chaleur extrême par an, risque accru d'inondations, de feux de forêt et de mauvaises récoltes : les changements climatiques posent une véritable menace en Ontario, selon un rapport d'experts. Le gouvernement de Doug Ford a attendu huit mois avant de le rendre public.

La province avait commandé le rapport en 2020. Le gouvernement l'a reçu en janvier, mais ne l'a rendu public qu'à la fin d'août, et ce, sans communiqué de presse.

Il a été réalisé par des chercheurs du groupe Climate Risk Institute (Institut sur le risque climatique) de Sudbury.

Les effets [des changements climatiques] sont très apparents, prononcés et sérieux. On s'attend à ce que ça continue à l'avenir.

Parmi les faits saillants du rapport de 530 pages :

Publicité

D'ici les années 2080, le nombre de journées annuelles de chaleur extrême (30 °C ou plus) dans le Sud, le Centre et l'Est de l'Ontario pourrait osciller entre 55 et 60 en moyenne, comparativement à 16 à l'heure actuelle. Dans le Nord de l'Ontario, le nombre de jours de chaleur extrême pourrait bondir de 4 à 35 par année.

Le secteur agricole fait face à un risque de « déclin de production, de pertes de récolte et de morts parmi le bétail ». La production de maïs pourrait chuter de 50 %, selon le rapport.

La plupart des entreprises feront face à des « risques accrus ».

Les risques liés aux changements climatiques touchent particulièrement les populations vulnérables et vont « continuer d'amplifier les disparités et les inégalités existantes ».

Réponse du gouvernement

Le bureau du ministre de l'Environnement David Piccini n'a pas précisé pourquoi le gouvernement avait attendu des mois avant de rendre le rapport public.

Le ministre n'était pas disponible pour une entrevue cette semaine, a indiqué son bureau à CBC. Toutefois, son attaché Daniel Strauss assure dans un courriel que le gouvernement travaille à incorporer les conclusions du rapport depuis sa réception .

Le rapport conclut que l'Ontario a de robustes moyens pour s'adapter aux effets des changements climatiques , ajoute-t-il. Notre gouvernement agit pour bonifier la résilience climatique partout dans la province.

D'après des renseignements fournis par Mike Crawley, de CBC News

Plus de détails à venir