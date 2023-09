Ginette Vézina et Henri Jacob décorés de l’Ordre de Val-d’Or

La Ville de Val-d’Or a souligné le parcours d’exception de Ginette Vézina et d'Henri Jacob en les décorant de l’Ordre de Val-d’Or, mardi soir.

Ils deviennent les 8e et 9e Valdoriens honorés depuis la création de cette reconnaissance en 2018.

Issue du milieu de l’éducation, Ginette Vézina multiplie les implications bénévoles depuis plusieurs années, tant dans le domaine de la culture, que des personnes âgées et de la santé. Elle a notamment œuvré au sein du Centre d’exposition de Val-d’Or, du Salon du livre ou encore du Mouvement Albatros et de la Maison de la Source Gabriel.

Ouvrir en mode plein écran La mairesse de Val-d'Or, Céline Brindamour, a remis un bouquet de fleurs à Ginette Vézina au cours de la cérémonie. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Depuis 6 ans, elle anime des séances d’entraînement physique pour les personnes âgées à la Forêt récréative.

Publicité

Mon amour de l’implication s’est développé au fil du temps, en suivant la courbe de ma vie comme enseignante, raconte-t-elle. À travers mes implications, j’apprenais beaucoup et je développais mon potentiel. La passion s’est mise de la partie. Ça m’amène à sortir de ma zone de confort et à aller plus loin.

Ginette Vézina s’est dite émue par l’hommage qui lui a été rendu, disant reconnaître toute la portée de cette reconnaissance.

Cette petite médaille contient une partie de tous les gens qui sont intervenus auprès de moi, qui m’ont façonnée et permis d’être ce que je suis. Je vois des sourires, des larmes, plein d’événements. Ça a une grande valeur pour moi à ce niveau-là , ajoute-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran Les lauréats 2023 de l'Ordre de Val-d'Or, Ginette Vézina et Henri Jacob. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Pas habitué à des tapes dans le dos

Militant écologiste depuis 50 ans, Henri Jacob a notamment cofondé l’Action boréale en 2000 et le Regroupement écologiste Val-d’Or et Environs, en 1997. En plus de tous ses combats pour préserver la faune, la flore et les écosystèmes, il est l’un des artisans des sentiers de l’École Buissonnière de Dubuisson.

Publicité

Celui qui n'est pas étranger à de nombreux combats avec les autorités municipales au fil des années dit avoir vécu des sentiments partagés quand il a appris l’honneur qui lui a été réservé.

C’est particulier, parce que je ne suis habituellement pas habitué à des tapes dans le dos, lance-t-il. Mais c’est fantastique d’être reconnu dans ma propre région. C’est une première pour moi. J’essaie d’être fier de ce que je fais. J’essaie de faire de mon mieux et surtout de le faire avec les autres. Ce qui me rend fier, c’est de travailler avec les groupes, à convaincre les gens qu’il y a des moyens de faire un peu mieux, un meilleur aménagement, un meilleur travail.

Henri Jacob rappelle que le dossier de la survie des caribous forestiers a été l’un de ses premiers combats à Val-d’Or, au milieu des années 80. Toujours impliqué dans ce dossier 40 ans plus ans, il n’entend pas enlever son chapeau de militant de sitôt.