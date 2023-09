Halifax nomme son premier chef de police noir

Don MacLean sera bientôt le chef par intérim de la police régionale d'Halifax. Il succèdera au chef de police sortant Dan Kinsella, qui a annoncé son départ à la retraite plus tôt ce mois-ci.

Don MacLean deviendra donc le premier chef de police noir de l'histoire de la police régionale d'Halifax.

Il est policier depuis 1993 et occupe le poste de chef adjoint des opérations depuis 2020.

Cette nomination arrive à un moment où certains membres de la communauté afro-néo-écossaise d'Halifax ne croient pas qu'un changement dans la direction de la police fera une grande différence dans le rétablissement de leurs relations avec la police.

Don MacLean est actuellement coprésident du comité de recherche du rapport Wortley, qui comprend des acteurs communautaires et des partenaires cherchant à lutter contre les préjugés et le racisme systématique dans les services de police , a déclaré la municipalité.

Le rapport Wortley, publié en 2019, a révélé qu'entre autres choses, les Noirs étaient plus de six fois plus susceptibles de subir un contrôle de routine que les Blancs.

La municipalité affirme que la recherche du prochain chef de police débutera cet automne.