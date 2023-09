Des morceaux de plâtre tombés la semaine dernière dans des locaux de l'école Saint-Ambroise, ont entraîné la fermeture complète du pavillon De Normanville. Qui plus est, le Centre de services scolaires de Montréal (CSSDM) y confirme la présence d'amiante.

Plus de 150 parents ont assisté à une séance d'information virtuelle mardi soir organisée par l'école et le CSSDM . S'ils ont salué la mobilisation rapide des responsables qui, en 24 heures, ont procédé à la fermeture du pavillon et trouvé une école transitoire (l'école Sans-Frontières), l'ambiance était empreinte d'inquiétudes.

Je ne suis pas rassuré. Le plomb dans l'eau, la ventilation, puis le plâtre, je n'ai pas de mots , s'est indigné un père en faisant référence aux problèmes qui s'accumulent dans les écoles montréalaises.

Philippe Gélinas, père d'un enfant atteint de TSA , partageait ce malaise.

Je ne suis pas du tout du tout rassuré quant à l'état de l'établissement, l'état des établissements scolaires à Montréal, ça n'a pas de bon sens! , a-t-il affirmé à Radio-Canada après la séance.

La directrice adjointe au Service des ressources matérielles du CSSDM , Annie Bourgeois, a confirmé mardi soir aux parents qu'il y a des risques pour la santé lorsque le plâtre contenant de l'amiante s'effrite.

Madame Bourgeois a précisé que ces travaux qui se font en condition d'amiante sont effectués par des ouvriers spécialisés et supervisés par un hygiéniste du travail. La qualité de l'air sera testée avant de donner le feu vert au retour dans les locaux.

L'ampleur des travaux à l'école Sainte-Ambroise serait toutefois le résultat de l'étendue des dégâts, selon le CSSDM . La chaleur et l'humidité exceptionnelles du mois de septembre ont fragilisé le plafond de plâtre à plusieurs endroits dans cette école, indique-t-on.

L'école et le CSSDM ont vraiment travaillé fort dans un très court laps de temps. C'est une délocalisation d'urgence, on en est conscients. Mais comment peut-on avoir accumulé un tel déficit d'entretien de nos bâtiments? Pourquoi est-ce maintenant qu'on se rend compte de ça? On est inquiets pour la sécurité des enfants , a indiqué en soirée Pierre-Luc Beaudoin, président du conseil d'établissement de l'école Saint-Ambroise.

Ouvrir en mode plein écran Un couloir de l'école Saint-Ambroise. Photo : Tiré de la page Facebook de l'école Saint-Ambroise

Des parents d'une enfant atteinte de TSA ont vivement exprimé leurs inquiétudes quant à tous les changements à venir, dont la nécessité pour leur fille de devoir soudainement prendre le transport scolaire, par exemple.

Philippe Gélinas souligne que pour les élèves atteints de TSA ces changements peuvent apparaître comme une montagne.

Pour eux c'est l'inconnu : où va être l'arrêt d'autobus? Qui va être dans l'autobus? Est-ce que je vais devoir l'attendre? , suggère-t-il.

L'école Sans-Frontières est située à environ trois kilomètres de l'école Saint-Ambroise. Si les parcours des autobus ne sont pas encore définis, le CSSDM assure par ailleurs que le transport scolaire sera offert à tous les élèves gratuitement. En attendant la reprise des classes dans le bâtiment temporaire, un service de garde est offert à l'école Saint-Arsène cette semaine.

Au cours de la soirée, de nombreux parents se sont dits sceptiques quant à l'échéancier présenté par le CSSDM . Pour l'instant, ses spécialistes ne savent pas encore si l'ensemble du plafond devra être reconstruit ou des parties seulement.

Est-ce que ça va vraiment finir dans quatre à huit semaines? J'en doute , a indiqué Heather Powers, la mère d'un élève de sixième année, qui estime par ailleurs que l'école et le CSSDM aurait pu être plus transparents sur leurs découvertes dès le départ.

Au total, six autres écoles ont été touchées la semaine dernière par l'effondrement de bouts de plâtre : l'école Notre-Dame-de-l’Assomption, l'école Saint-Jean-de-Brébeuf, l'école La Petite-Patrie, l'école Saint-Jean-de-la-Lande, l'école Saint-Barthélemy et l'école Le Plateau.

Dans les autres écoles concernées par l’effritement de plâtre, les problèmes sont circonscrits dans un seul endroit, ce qui nous permet d’intervenir localement et de maintenir les activités , a indiqué plus tôt en journée le porte-parole du CSSDM Alain Perron.

La plupart des établissements publics construits au Québec avant 1985 contiennent de l'amiante. Or, ce matériau cancérigène est problématique lorsqu'il s'effrite et provoque de la poussière.