L’espoir de l’industrie d'ouvrir plus de mines pour répondre à la transition énergétique

« Comment le Canada peut-il construire plus de mines plus rapidement? ». Il s’agit du titre du discours prononcé par le président de l’Association minière du Canada, Pierre Gratton, devant la Chambre de commerce du Grand Vancouver, mardi.

Il y a un besoin de construire plus de mines au niveau mondial pour répondre à la transition énergétique qui est essentielle pour combattre le changement climatique , indique Pierre Gratton lors d’une entrevue accordée à Radio-Canada.

Il fait référence aux minéraux et métaux dits critiques, notamment pour la fabrication de batteries pour les véhicules : « Ça va prendre beaucoup plus de nickel, beaucoup plus de lithium, beaucoup plus de cuivre. »

Selon lui, le Canada a besoin de plus de mines, de fonderies et de raffineries pour répondre aux besoins des usines de batteries, de la chaîne de valeur des véhicules électriques et de nombreux autres secteurs .

Vers la transition énergétique

Le professeur Andy Hira, directeur du Département de science politique à l'Université Simon Fraser et directeur du Groupe de recherche sur les énergies propres, estime que l'exploitation minière est indispensable dans la transition verte.

La nature des énergies renouvelables dont nous disposons, en particulier l'énergie solaire et l'énergie éolienne, [...] est intermittente. Le soleil ne brille pas toujours, le vent ne souffle pas toujours. Cela signifie que les batteries sont essentielles pour le stockage de l'énergie.

Même si le Canada dispose de plusieurs minéraux critiques, Andy Hira estime qu’il faudra probablement en obtenir une grande partie de l'étranger. Le discours est un peu myope en ce qui concerne la mesure dans laquelle le Canada lui-même peut fournir ces minéraux stratégiques essentiels , croit-il.

L’industrie minière au Canada Le Canada extrait quelque 60 minéraux et métaux dans près de 200 mines et 6500 carrières de sable, de gravier et de pierre.

En 2021, la valeur totale de la production canadienne de minéraux a atteint 55,5 milliards de dollars, soit 20 % de plus que les 46,4 milliards de dollars enregistrés en 2020.

Le Canada répertorie 31 minéraux critiques dont font partie, notamment, l’aluminium, le cobalt, le cuivre, des éléments de terres rares, le graphite, le lithium, le nickel, le niobium, le titane, le tungstène, l'uranium et le zinc.

Une industrie rigoureuse localement…

Le Canada a généralement une bonne réputation au niveau national en ce qui concerne les émissions et la sécurité réglementaire, ainsi que les relations avec les groupes autochtones , indique Andy Hira.

À ce sujet, Pierre Gratton reproche toutefois dans son discours devant la Chambre de commerce du Grand Vancouver la longueur du processus réglementaire. L'obstacle le plus souvent mentionné [...] est l'incapacité du Canada de fournir efficacement des autorisations pour les projets miniers.

L’approbation d’un projet de mine requiert habituellement, à l’heure actuelle, des évaluations d’impact aux niveaux provincial et fédéral, ainsi qu’auprès des communautés autochtones. Pierre Gratton estime que le gouvernement fédéral, en particulier, doit se montrer plus coopératif pour permettre aux provinces [...] et aux autorités autochtones de réaliser des études d'impact .

… mais pas toujours à l’international

Andy Hira indique que la bonne réputation des compagnies minières canadiennes ne tient pas à l’étranger.

Les entreprises canadiennes ont été impliquées dans des violations des droits de la personne, dans la dégradation de l'environnement, dans l'absence de consultation des groupes locaux et, parfois indirectement, dans la corruption potentielle des gouvernements locaux.

Je trouve très étrange que le secteur minier canadien ne parle pas des problèmes qu'il rencontre à l'étranger , dit Andy Hira

Pour sa part, Pierre Gratton indique qu’il y a des limites à ce que le Canada peut mettre en place à l’étranger : C’est très difficile pour le Canada de contrôler le gouvernement d'un autre pays.

Le Canada peut et a souvent appuyé des gouvernements à l'étranger et spécialement des pays en développement pour améliorer leur loi et aussi leur façon de faire. Mais le contrôler, de le gouverner d'ici, ce n’est pas possible , ajoute-t-il.

Andy Hira reconnaît la difficulté en raison de l'environnement réglementaire des autres pays.

« Ce n'est pas une chose facile à faire, dit-il, mais c'est essentiel si l'on veut que l'exploitation minière soit durable à long terme. » Selon lui, la transition verte représente une opportunité pour l’industrie minière canadienne, mais aussi globale, de revoir la chaîne d’approvisionnement des minerais, en la rendant plus éthique.