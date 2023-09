Cruauté animale : la SPCA saisit 16 yorkshire-terriers dans l’Okanagan

La Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux de la Colombie-Britannique (SPCA) a saisi 16 yorkshire-terriers d’un éleveur dans le nord de l’Okanagan en raison des conditions déplorables dans lesquelles ils vivaient.

La saisie a eu lieu vendredi grâce au signalement d’un membre du public, dit la SPCA .

Les chiens, qui ont entre 2 et 10 ans, vivaient dans des cages crasseuses pleines d’urine, d’excréments et de vomi dans une pièce remplie de journaux sales.

D’après Marcie Moriarty de la SPCA , l’état des chiens reflète l’effort de certains éleveurs de profiter de la forte demande d’animaux de compagnie pendant la pandémie : La réalité, c’est qu’ils n’arrivent pas à les vendre. Le marché s’est effondré.

Par conséquent, les chiens ont été élevés dans de très mauvaises conditions.

Selon la SPCA , les chiens avaient des ongles incarnés et une odeur d'ammoniac, car ils étaient trempés d’urine. Les chiens les plus âgés avaient des gencives enflammées et beaucoup de plaques sur les dents.

Les chiens seront soignés et pourraient être proposés à l’adoption. Cependant, souligne Marcie Moriarty, comme ils n’ont pas été dressés, les nouveaux propriétaires devront avoir beaucoup de force émotionnelle.