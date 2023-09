À Montréal, plus de 240 campements d’itinérants ont été démantelés depuis le début de l'année dans le seul arrondissement de Ville-Marie. C'est autant que durant toute l'année dernière, selon des données que Radio-Canada a obtenues en utilisant la Loi sur l'accès à l'information.

C'est également plus du double du nombre de démantèlements réalisés en 2021, qui s’élevait alors à 105.

Cette augmentation reflète la réalité difficile qu’on vit à Montréal et ailleurs au Québec , a commenté Josefina Blanco, responsable de l’itinérance au comité exécutif de la Ville de Montréal, à l'émission Le 15-18.

Ces chiffres témoignent d’une situation réelle, sur laquelle nous travaillons , assure-t-elle tout en justifiant les démantèlements : il est inacceptable de laisser des gens vivre sous tente, en 2023, au Québec, une société riche et solidaire.

Elle indique que son administration regarde du côté des solutions mises en place par des villes similaires à Montréal, au Canada et ailleurs dans le monde , et insiste sur la nécessité d'avoir davantage de logements, en particulier des logements sociaux.

Ces personnes ont le droit d'avoir un toit [au-dessus de] leur tête , martèle-t-elle.

Annie Aubertin, la directrice générale de Spectre de rue, un organisme qui fait de la prévention pour réduire la propagation des infections transmises sexuellement et par le sang dans le quartier Centre-Sud, estime que ce type d'approche, tout en étant intéressante, n'offre aucune solution à court terme.

Il faudra des années avant que ces logements soient construits. Or, les gens, il faut qu’ils vivent quelque part en attendant , fustige celle qui demande à la Ville de mettre les démantèlements sur pause .

Ces derniers fragilisent en effet encore plus le public auprès duquel son organisme intervient, regrette-t-elle

Ça crée beaucoup de soucis, car on perd les gens avec qui on avait un contact parce qu’on savait où les trouver.

Les personnes chassées des campements perdent souvent toutes leurs affaires, détaille-t-elle, notamment des tentes et des sacs de couchage qui sont parfois donnés par un autre palier de gouvernement, si bien qu'on se tire dans les pieds.

Autre préoccupation : la stabilité mentale des personnes qui vivent dans les campements.

Un moratoire sur les expulsions, c'est aussi ce que réclame Marie-Josée Houle, la défenseure fédérale du logement. En entrevue avec Radio-Canada au printemps dernier, elle avait qualifié les expulsions de violations des droits de la personne et avait appelé le gouvernement du Québec à arrêter le démantèlement des campements à Montréal, le temps de trouver des solutions.

Josefina Blanco reconnaît que le suivi des occupants de campements n’est pas toujours aisé. Elle affirme que la Ville de Montréal travaille avec des organismes locaux et que les situations sont évaluées au cas par cas.

Quand c’est une situation d’urgence ou de sécurité, on est tenu de laisser agir les services d’urgence. Mais quand elle n’est pas urgente, on y va par étape. On visite, on tisse des liens, on fait le lien avec les organismes communautaires qui font un travail extraordinaire, on les accompagne vers des ressources qui existent déjà.