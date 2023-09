« Le spectacle de la fin de semaine à Québec était parfois irréel et rarement crédible », a lancé Yves-François Blanchet en riposte aux attaques dont son parti a été la cible lors du congrès conservateur.

Ce qui me dérange et que je ne laisserai pas passer, ce sont les mensonges , a-t-il souligné devant son caucus réuni à Sherbrooke pour préparer le retour à la Chambre des communes. Il faisait référence à la taxe carbone que Pierre Poilievre qualifie maintenant de taxe « Trudeau-Blanchet ». Le chef conservateur laisse entendre qu'elle fait monter la facture à la pompe pour les Québécois. Or, la taxe ne s'applique pas au Québec, rappelle le chef bloquiste.

M. Blanchet estime que cela risque de donner le ton aux travaux parlementaires qui reprennent la semaine prochaine à Ottawa. En entrevue à Radio-Canada, il prévient que les relations entre le Bloc québécois et le Parti conservateur seront réduites au minimum.

Il y a une directive à mon leader parlementaire qu’on va faire ce qui est nécessaire pour que le parlement fonctionne, mais ils n'ont rien à attendre de nous. Ils se comportent comme des voyous et on trouve ça tout à fait inacceptable , explique-t-il.

J'espère qu'on sera capable de sortir de la démagogie, des phrases coup de poing et qu'on ne se reprendra pas l'exercice honteux des conservateurs

Le chef bloquiste va profiter de la réunion de son caucus pour rappeler à ses députés qu’ils devront éviter de tomber dans le piège de la riposte facile. Pourtant en coulisses, certains affirment avoir soif de vengeance et aimeraient bien pouvoir répliquer de façon plus incisive aux attaques conservatrices.

Yves François Blanchet admet lui-même qu’il devra se retenir. Je suis capable de faire du populisme. Je suis capable de faire la phrase qui fait mal, mais il ne faut pas que je le fasse, faut que je me retienne, faut pas qu'on descende là dedans.

Le Bloc québécois se retrouvera donc sur la défensive, une position avec laquelle il n’est pas habitué de composer, souligne le professeur de sciences politiques de l’Université Laval Éric Montigny.

Ce qu'on comprend, c'est qu'il y a deux lignes d'attaque qu'on voit émerger du côté des conservateurs : la position constitutionnelle du Bloc, qui est plus affirmée qu’elle ne l'était auparavant, et il faudra voir comment le Bloc se démarque en économie.

Dans la perception des électeurs, les questions économiques sont moins associées au Bloc québécois qu’aux partis qui sont appelés à gouverner, rappelle aussi M. Montigny.

Et si le Bloc québécois est dans la ligne de mire des conservateurs, c’est aussi, car les sondages démontrent qu’il y a une résistance au Québec face à la montée des conservateurs, souligne le professeur. Les conservateurs ont fait des progrès dans plusieurs régions au Canada et la seule région qui résiste, ce sont des endroits où il y le bloc est présent. Le message qui est envoyé par les conservateurs, c'est que là aussi, ils veulent faire des gains.

Pas de collaboration

Ces attaques, Yves-François Blanchet les attribue d’ailleurs aux derniers sondages qui placent les conservateurs au troisième rang dans les intentions de vote au Québec.

Ça veut dire qu'il reconnaît que chez les francophones du Québec, on a le double de ses intentions de vote et que les gens se reconnaissent davantage chez nous , plaide le chef bloquiste. Mais il est impossible d’ignorer que Pierre Poilievre a le vent dans les voiles dans le reste du Canada. Le chef du Bloc québécois, qui parlait il y a quelques mois de scénario fictif, ne peut plus ignorer aujourd’hui la possibilité de se retrouver avec la balance du pouvoir dans un gouvernement conservateur minoritaire.