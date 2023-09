L’arrondissement de Jonquière a toujours l’intention de déposer des projets au PAFIRSPA

Le président de l’arrondissement de Jonquière, Carl Dufour, affirme que l’arrondissement a toujours l’intention de déposer des projets au Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et plein air (PAFIRSPA) du Québec, malgré toute l'attention posée autour du projet du Centre Georges-Vézina (CGV) à Chicoutimi.

En marge du conseil d’arrondissement de Jonquière qui s’est tenu mardi soir, il a indiqué que certains projets, dont celui du stade Richard-Desmeules, étaient prêts à être déposés.

Selon lui, les chiffres avancés par la ministre régionale Andrée Laforest, pour la réfection du Centre Georges-Vézina, soit 20 à 30 millions de dollars, sont loin d’être définitifs et pourraient changer.

Nous, on va déposer des projets, parce qu’il y en a qui sont prêts. [...] La grosse possibilité à l’arrondissement de Jonquière, c’est qu’on ne croit pas que mettre 30 millions dans un aréna, ça va tenir la route. Parce qu’on a sorti un chiffre comme ça. Pourquoi ne pas regarder pour faire un nouvel amphithéâtre? Le stade Richard-Desmeules, nos plans et devis sont faits. Donc on est prêt à le déposer. À un moment donné, c’est de déposer des affaires un peu à l’aveuglette , a affirmé Carl Dufour.

Ouvrir en mode plein écran En août 2022, un point de presse des élus s'était tenu au stade Richard-Desmeules. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

Cet avis est partagé par le conseiller municipal du district 1 à Jonquière, Jimmy Bouchard. Il estime que le temps presse concernant les plans et devis du CGV , qui ne sont toujours pas connus.

Publicité

On attend toujours de voir les plans, puis de voir l'étude qu'on a demandée. Les montants que j'ai entendus, c'est des montants qui ont été lancés dans les airs par ci et par là. [...] Tant que je n'aurai pas vu les plans et que je n’aurai pas vu l'étude indépendante qu'on a demandée, je ne peux pas me prononcer à savoir si un nouvel aréna, c’est mieux que de rénover l'ancien. Je ne pense pas que demain on aura cette réponse-là, mais ça commence à presser , a ajouté Jimmy Bouchard.

La date butoir pour le dépôt des projets du PAFIRSPA est le 5 décembre. Le programme de Québec qui permettrait d'aller chercher un maximum de 20 millions de dollars s'est ouvert lundi.

Mercredi à 13 h, les élus de Saguenay seront réunis en séance plénière afin d’aborder le prochain plan triennal d'immobilisation, mais aussi l’avenir de l'aréna des Saguenéens de Chicoutimi.

Une vision commune, selon Michel Thiffault

La semaine dernière, le président de la Commission des sports et du plein air de Saguenay, Michel Thiffault, avait pressé la Ville de tenir une plénière portant exclusivement sur le projet de l’aréna.

Selon Michel Thiffault, il est important qu'une vision commune soit dégagée.

Il faut qu'on se mobilise, il faut qu'on travaille en équipe, il faut qu'on s'entende. Là, actuellement, il y a plein de déclarations à gauche, à droite, chacun dit une opinion, puis les opinions sont bonnes, les opinions de tout le monde… Mais on est 15 conseillers, avec Mme la Mairesse, on va s'asseoir, également avec nos services. Quand on a construit le stade de soccer,[...] c'est un projet de 25 millions, on l'a travaillé pendant deux ans avant de commencer la construction. On s'est entendu, il n’y a pas eu de querelle , a-t-il déclaré plus tôt mardi lors de l’émission Place publique.

Ouvrir en mode plein écran Le président de la Commission des sports et du plein air de Saguenay, Michel Thiffault Photo : Radio-Canada / Jonathan Lamothe

Plus d’une douzaine de projets pourraient être déposés au PAFIRSPA d’ici décembre pour la région. Du côté d'Alma, le projet de piscine a été déposé dès le premier jour.

Pour ce qui est de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), un projet de complexe aquatique sera aussi déposé.

Avec des informations de Pascal Girard