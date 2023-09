Justin Trudeau attendu de pied ferme par certains de ses députés

En baisse dans les sondages, le premier ministre rencontre cette semaine son caucus, à London, en Ontario. Si plusieurs députés croient qu’un nouveau message s’impose, certains osent même évoquer un changement de messager.

Des propos qui auraient été difficiles à imaginer il y a quelques mois encore. Mais, du bout des lèvres, encore loin du regard des caméras, des élus libéraux lancent un sérieux avertissement à leur chef, le premier ministre Justin Trudeau : « Si les choses ne changent dans les quatre à six prochains mois, affirme un député sous le couvert de l’anonymat, le premier ministre va devoir repenser s’il est le bon leader pour nous. »

Un deuxième élu libéral s’avance sur le même terrain : Quand le message ne résonne pas auprès de la population, soit c’est le message qui change, soit c’est le messager. Une de ces deux choses doit arriver.

Ces remarques font écho à des semaines plus difficiles sur le terrain, marquées par le mécontentement de nombreux électeurs, et à une baisse importante des intentions de vote dans les sondages.

La semaine dernière, par exemple, la firme Abacus donnait 14 points d’avance aux conservateurs devant les libéraux à l'échelle du pays. Avec 40 % d’intentions de vote, Pierre Poilievre pourrait même envisager une percée en territoire majoritaire.

Ouvrir en mode plein écran Pierre Poilievre et son épouse, lors du congrès conservateur à Québec Photo : Radio-Canada / David Richard

Cela dit, ce ne sont pas tous les députés qui vont aussi loin, et bien des libéraux croient encore que Justin Trudeau reste leur meilleure arme pour battre Pierre Poilievre aux prochaines élections.

Mais ces doutes autour du leadership du chef, aussi embryonnaires soient-ils, laissent présager des discussions tendues à London, dans les prochains jours.

Je n’ai jamais entendu autant de grogne au caucus , ajoute un député québécois, qui pense, lui, qu’il ne s’agit que d’une mauvaise période à passer et qu’il est possible de renverser la vapeur : Bien des gens en ont vu d’autres , précise-t-il.

Tout de même, l’ancien responsable des communications de Mélanie Joly et directeur chez TACT, Jeremy Ghio, croit que Justin Trudeau et son entourage ont lieu de s’inquiéter : Les mauvais sondages, ça veut dire des députés pas contents. Des députés pas contents, c'est des députés qui ont tous leur mot à dire sur la stratégie, qui parlent sous le couvert de l'anonymat et critiquent la position du gouvernement.

Agir vite

Radio-Canada s’est entretenu avec une dizaine de députés pour cet article et, si la majorité d’entre eux continue d’appuyer Justin Trudeau comme chef, plusieurs s’entendent pour dire que des changements s’imposent. Bien des élus sont conscients que le message économique de Pierre Poilievre résonne auprès d’une certaine tranche de l’électorat. On doit parler d'abordabilité, d'abordabilité et d'abordabilité , lance le député de Kings-Hants, en Nouvelle-Écosse, Kody Blois.

Peut-être un signe que Justin Trudeau a entendu le message : de retour d’Inde, il doit faire une annonce sur le logement mercredi, à son arrivée à London.

Mais au-delà de solutions plus concrètes pour favoriser la construction de logements – qui, d’ailleurs, ne vont pas se mettre à pousser comme des champignons , prévient un député – plusieurs élus évoquent le besoin de communiquer plus efficacement les réalisations du gouvernement, surtout quand elles touchent le coût de la vie : les garderies à 10 $ par jour et l’allocation canadienne pour enfants en sont deux bons exemples.

Il y a énormément de choses que le gouvernement a faites et peut-être qu’on ne se pète pas assez les bretelles là, très franchement.

Le député du Yukon, Brendan Hanley, abonde dans le même sens : Il y a beaucoup de messages assez simples du Parti conservateur, parfois même simplistes. Peut-être qu’on peut être plus efficaces avec nos méthodes de communication.

Un élu d’une région rurale croit d’ailleurs que les Libéraux doivent éviter de s’éparpiller dans leur message et leurs priorités : Il va falloir faire des choix , précise-t-il. Si, par exemple, des investissements en matière de logement sont annoncés, peut-être qu’il faudrait moins financer les infrastructures sociales, comme des centres communautaires : Il est temps de montrer un sentier vers l’équilibre budgétaire , ajoute ce député.

Justin Trudeau n’a pas présenté de plan de retour au déficit zéro, au dernier budget, et son entente de gouvernance avec le NPD risque de limiter sa marge de manoeuvre.

L'ombre de Poilievre

Ouvrir en mode plein écran Le ministre Marc Miller décrit Pierre Poilievre comme un « charlatan ». (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Darren Calabrese

Plusieurs députés espèrent aussi des attaques plus ciblées contre le chef conservateur, Pierre Poilievre. On lui a laissé carte blanche pour se définir dans la dernière année , lance un député au bout du fil. Il faut combattre la désinformation qu’il lance à notre égard, ajoute-t-il.

En entrevue à Radio-Canada, le ministre fédéral de l’Immigration, Marc Miller, pense aussi qu’une approche plus combative est de mise : On se tiraille encore dans notre vision de comment affronter une personne de la sorte. [...] Moi je dis qu’on ne va pas laisser ses niaiseries passer.

Pour Justin Trudeau, les options de ripostes sont donc nombreuses. Avant même de convaincre les Canadiens qu’il est l’homme de la situation pour continuer à gouverner le pays, il doit prouver à son équipe qu’il est toujours la bonne personne pour les diriger.