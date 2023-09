Des élections à la mairie de Desbiens le 19 novembre

Les électeurs de Desbiens pourront élire le remplaçant du maire démissionnaire, Claude Delisle, le dimanche 19 novembre prochain.

C’est ce qui a été annoncé par la Ville de Desbiens dans un avis public d’élection publié mardi après-midi, sur Facebook.

En plus du poste de maire, le poste de conseiller #4 sera également soumis aux suffrages.

Déjà une candidate a fait connaître ses intentions, soit l’ancienne directrice du Cégep de Chicoutimi, Ginette Sirois.

Je suis arrivée à Desbiens depuis 2014 et j'ai toujours été impliquée au niveau de la Ville, soit à titre de présidente du comité d'urbanisme ou sur des comités de revitalisation. Et là, il y a une nouvelle équipe en place. Il y a des problèmes à régler et il y a besoin vraiment de changement, fondamentalement sur certaines façons de faire et aussi besoin de transparence. C'est important que les citoyens soient au courant de ce qui se passe dans la ville. Quand j'ai vu la démission du maire, je me suis dit : "Voilà". Ça faisait déjà un certain temps que j'y songeais. Mais là, le moment était venu , a-t-elle raconté en soirée en entrevue à Radio-Canada.

Ginette Sirois a ajouté que d’autres personnes avaient également laissé entendre qu’elles seraient sur les rangs.

Les déclarations de candidatures pourront être déposées à partir du 6 octobre. Un jour de vote par anticipation se tiendra le 12 novembre.

Le maire Delisle avait remis sa démission dans une lettre datée du 19 juillet. Il avait invoqué des raisons familiales pour justifier son départ. C'est le conseiller Marc Fortin qui a pris le relais jusqu'aux élections.

Avec des informations d'Annie-Claude Brisson