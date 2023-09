Le Parti libéral du Manitoba veut restituer 338 M$ aux enfants autochtones

Le Parti libéral du Manitoba s’engage à restituer 338 millions de dollars en allocations fédérales à l’enfance aux enfants autochtones de la province, s’il forme le nouveau gouvernement provincial, en octobre prochain.

Lors d’un point de presse mardi, le chef du parti, Dougald Lamont, a promis de veiller à ce que les fonds récupérés auprès des agences provinciales de service à l’enfance parviennent à leurs destinataires prévus. Beaucoup sont maintenant adultes et certains n'ont pas de logement, fait-il valoir.

Plus de la moitié des actuels sans-abri de Winnipeg ont été pris en charge par les Services à l’enfant et à la famille à un moment. C'est le genre de parent que le Manitoba a été pour les enfants autochtones , a-t-il affirmé, lors de l’annonce de campagne à Central Park à Winnipeg.

À travers les allocations spéciales pour enfants, le gouvernement canadien versait autrefois un paiement mensuel allant de 455 $ à 530 $ pour chaque enfant pris en charge par les Services à l'enfant et à la famille du Manitoba.

En 2006, le gouvernement néo-démocrate, dirigé par Gary Doer, a commencé à saisir les prestations fédérales destinées aux enfants autochtones et aux agences de services à l'enfance pour le placer dans les coffres du Trésor public.

Publicité

La justification avancée à l'époque était que la province payait pour les services aux enfants et que l'argent leur était dû.

Plus on arrachait d'enfants à leurs familles et à leurs communautés, plus on récupérait d'argent , affirme le chef libéral.

Cette pratique a pris fin en 2019.

En 2020, le gouvernement progressiste-conservateur sous Brian Pallister a adopté une loi afin d'empêcher les poursuites judiciaires concernant la restitution des fonds détournés.

D’après Dougald Lamont, la loi du gouvernement Pallister est inadmissible. Il estime que les gouvernements néo-démocrate et progressiste-conservateur ont détourné l’argent destiné aux enfants autochtones.

Publicité

Les destinataires légitimes sont connus grâce aux dossiers des agences de service à l’enfance et certains d’entre eux ne sont pas au courant, estime M. Lamont.

Des sommes allant jusqu’à 90 000 $ sont dues à certains d’entre eux, affirme le chef libéral.

Les progressistes-conservateurs veulent aider les agriculteurs

Le candidat progressiste-conservateur Derek Johnson a affirmé, lors d’un point de presse mardi, qu'une précédente réduction temporaire des frais de location des terres agricoles deviendrait permanente.

Les producteurs manitobains sont, d’après lui, sous pression depuis la sécheresse de 2021.

Le parti de Heather Stefanson s’engage également à tripler le financement pour les districts de services vétérinaires, chargés de maintenir des cliniques dans toute la province.

Derek Johnson, qui brigue une réélection dans la circonscription d’Interlake-Gimli, dans la région d’Entre-les-Lacs, estime que ce financement améliorerait les services et attirerait de nouveaux vétérinaires dans les régions rurales du Manitoba.

Les progressistes-conservateurs promettent également de doubler le financement accordé au programme One Health de la Winnipeg Humane Society, une initiative qui fournit des soins vétérinaires dans les zones rurales mal desservies.

Avec les informations de La Presse canadienne et de Bartley Kives