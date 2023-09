Après un premier livre portant sur le rôle des élus municipaux et leurs défis, l’ancien maire de Bécancour Jean-Guy Dubois récidive, mais sur un tout autre sujet. Avec Louis Beaudet, il cosigne un ouvrage sur la carrière de l’ancien défenseur du Canadien de Montréal Jean-Guy Talbot.

Dans Jean-Guy Talbot : porteur de flambeau!, les deux hommes reviennent sur la carrière sportive du natif de Cap-de-la-Madeleine, mais aussi sur son enfance, son adolescence et son après-carrière.

Le livre se termine aussi sur le symbole du flambeau, raconte Jean-Guy Dubois. Un flambeau, ça éclaire. Un flambeau, ça guide, et alors c’est ça qu’on voulait mettre en évidence et on sait que c’est écrit dans le vestiaire du Centre Bell : "nos bras meurtris vous tendent le flambeau" qui a été emprunté au poème de McCrae, lors de la Première Guerre mondiale. Et ça a traversé les périodes, donc c’est un message qu’on lance dans ce livre-là pour les jeunes qui ont le goût de franchir des grandes étapes comme le fait Jean-Guy Talbot.

L’homme de 91 ans a remporté la coupe Stanley à sept reprises au cours de sa carrière, toutes dans l’uniforme tricolore. Il a aussi porté les couleurs, notamment, des North Stars du Minnesota, des Red Wings de Detroit et des Blues de St. Louis.

Ouvrir en mode plein écran Jean-Guy Talbot (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Dans le livre, on y découvre le sens de l’humour de Jean-Guy Talbot qui n’hésitait pas à jouer des tours à ses coéquipiers, même au légendaire Maurice Richard. L’ingrédient-ciment d’équipe, ça, Jean-Guy Talbot l’avait cet élément-là , enchaîne M. Dubois.

Lui, il ne se compte pas en termes de filets comptés, il ne se compte pas en termes de mises en échec. Il se compte dans un élément, une culture humaine, que ce gars-là était en mesure de semer dans une équipe.

Près de 150 personnes étaient rassemblées mardi soir à l’hôtel de ville de Trois-Rivières pour le lancement. Si on n’avait pas été limité au nombre de personnes, on aurait été 200 ! , lance l’ancien premier magistrat.

Publicité

C’est magnifique, il est très heureux de ça. Ça a été long avant qu’il décide d’accepter qu’on le fasse et je pense qu’il est très, très heureux. Il voit aussi tout le fléau d’amour qui l’entoure aujourd’hui, de sa famille, de ses admirateurs, de tout ce qui s’est appelé planète au hockey à Trois-Rivières, tout le monde est ici aujourd’hui.

Un prochain livre dans les cartons

À 77 ans, Jean-Guy Dubois ne manque pas de projets. Un nouveau livre est déjà dans les cartons dans lequel celui qui a été maire de Bécancour pendant 18 ans ira davantage dans la philosophie.

Dans Vieillir, je veux regarder comment ça se passe le vieillissement, comment ça se passe bien vieillir, c’est ça qui est mon objectif.

J’observe beaucoup ce phénomène-là et je cite Jacques Languirand : "je déteste vieillir, mais j’adore être vieux" , conclut M. Dubois.

D'après l'entrevue réalisée à l'émission En direct