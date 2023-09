Une famille de Fermont a quitté la région pour s’installer en Gaspésie puisqu’elle a perdu confiance envers le système de santé à la suite du décès de leur enfant de 2 ans.

Les parents d’Olivier Dégarie-Cyr poursuivent trois médecins, le Centre intégré de soins et de services sociaux de la Côte-Nord et le centre hospitalier de l'Université Laval (CHUL) à Québec pour 600 000 $, pour des fautes qui auraient causé la mort de leur enfant en 2019.

Le 4 octobre 2019, Stéphanie Dégarie va chercher son fils à la garderie après que l’éducatrice l’ait informée de son état de santé.

Peu après, vers 16 h 30, la mère et son fils se rendent au Centre de santé de Fermont pour diagnostiquer son teint pâle, les membres inférieurs et supérieurs froids et qu’il se trouvait dans un état de somnolence.

Le médecin émet une hypothèse diagnostique d’un état post-ictal, une période de récupération suivant une crise d'épilepsie qui se caractérise par une période de sommeil ou de malaises transitoires.

Après un transfert en avion-ambulance, Olivier arrive au CHUL , à Québec, vers 3 h 37 le matin suivant.

Il décède peu de temps après.

Après coup

L’autopsie du coroner conclut qu’Olivier souffrait d’un volvulus de l’intestin grêle, c’est-à-dire une torsion de l’intestin.

Stéphanie Dégarie dit avoir été témoin d’une prise en charge fautive et négligente au Centre de santé de Fermont.

À la suite des événements, c'est sûr que beaucoup de choses ont changé , exprime-t-elle. J’ai perdu confiance envers le système de santé, ce qui est normal. J’étais déjà un peu craintive avant les événements, mais après, ça a vraiment confirmé [mes peurs].

L’avocat de la famille affirme que le médecin de garde à Fermont aurait dû remettre en question son diagnostic provisoire, cette journée-là.

De façon probable, cet enfant ne serait pas décédé si on avait reconnu l’urgence de la situation au moment où on devait le faire et si on avait pris les moyens nécessaires pour le traiter, affirme Me Patrick Martin-Ménard.

La conclusion d'un rapport d'enquête du Collège des médecins, obtenue par Radio-Canada, reconnaît que le docteur n'a pas été en mesure d'émettre un fidèle diagnostic.

On peut y lire que le docteur croyait à tort que votre fils avait fait des convulsions (épilepsie) alors que le diagnostic était tout autre (volvulus de l'intestin grêle). L'enquête a démontré que le docteur a été incapable de reconnaître les signes et symptômes qui auraient dû l'amener à réévaluer son hypothèse diagnostique.

Le Collège des médecins ne confirme toutefois pas la tenue d'une enquête à cause de sa nature confidentielle.

Dans son rapport d’investigation datant du 22 septembre 2020, le coroner se demandait d'ailleurs si le médecin de garde avait établi son diagnostic conformément aux règles de l’art et si le jeune Olivier Dégarie-Cyr avait reçu tous les soins nécessaires.

Quant à eux, le CISSS de la Côte-Nord et le CHUL de Québec ont refusé nos demandes d’entrevue.

