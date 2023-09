Le nouvel hebdo imprimé de Sherbrooke se prépare à entrer en scène

Le nouveau journal hebdo de Sherbrooke se prépare à frayer son chemin dans le monde médiatique. Ce nouvel hebdo gratuit imprimé et en ligne est la 23e publication imprimée du groupe Ici Médias. Pour ses débuts, le journal occupe des locaux au Reflet du Lac de Magog, un des hebdos du groupe.

L'éditeur du Sherbrooke.info, Gino Gaudreau, dit bien connaître la marché de l'hebdo en Estrie. Plusieurs personnes vont trouver ça périlleux, nous on trouve ça évidemment audacieux, on connaît bien les nouvelles locales, c'est dans l'ADN d'Ici Médias , lance-t-il.

Gino Gaudreau est l'éditeur du Sherbrooke.info.

La confiance règne même si les défis sont nombreux pour bien des médias avec la chute des revenus publicitaires et le contentieux avec META qui bloque les contenus canadiens sur ses plates-formes.

On commence avec 20 000 copies [imprimées par semaine] pour évaluer le marché. On va distribuer en points de dépôt par la compagnie Messageries Dynamiques, ce qui veut dire qu'on aura un audit de chacun des points de dépôt chaque semaine pour évaluer et augmenter la quantité , explique l'éditeur.

Jeremy est journaliste au Sherbrooke.info.

Une équipe de quatre journalistes couvrira les enjeux sherbrookois. Jérémy Trudel et Marika Vachon, deux recrues qui en sont à leur premier emploi dans le domaine se préparent.

C'est une très belle expérience jusqu'à présent et j'ai très hâte aux défis qui s'en viennent , confie Jérémy Trudel.

Le fait que ce soit un média imprimé aussi ça peut inquiéter certains, mais moi je suis vraiment confiante par rapport à ça , renchérit Marika Vachon.

Marika est journaliste à Sherbrooke.info.

Des vétérans du Reflet du Lac comme Dany Jacques les guideront dans ce nouveau parcours. Stimuler, guider notre relève très dynamique qui s'en vient sur le terrain à Sherbrooke , soutient-il.

Moi je pense que c'est une occasion de dire que l'imprimer, le papier, n'est pas mort.

Son collègue, Pierre-Olivier Girard, se réjouit de ce nouvel hebdo. C'est du positif dans le monde des médias, ça brasse souvent, ce sont de mauvaises nouvelles ces temps-ci, mais nous au contraire, on s'en va dans la bonne direction.

Pendant ce temps, d'autres médias abandonnent le papier

La Tribune abandonnera définitivement le journal papier le 30 décembre prochain, une direction des Coops de l'information dont fait partie le journal. Une décision longuement mûrie annoncée en mars.

On veut tout miser sur le développement numérique pour rejoindre le plus grand nombre de lecteurs qui ont des rituels de lecture et des rituels d'information extrêmement variés et on pense qu'avec les plateformes numériques on peut continuer à très bien les servir , expose le directeur général de La Tribune, Hugo Fontaine.

Il salue d'ailleurs la nouvelle concurrence. La nouvelle concurrence, il faut toujours l'accueillir favorablement. Ça nous pousse à faire mieux à devenir encore meilleurs .

Gino Gaudreau de Sherbrooke.info mentionne que les mandats de La Tribune et de son futur journal sont différents. Ils ont un mandat beaucoup plus régional, nous on va vraiment se concentrer sur l'information locale. Je pense qu'il y a une place pour un nouvel hebdo à Sherbrooke.

Être un nouveau média en 2023

Sherbrooke.info arrive dans un contexte médiatique bien particulier. Dans les dernières années, des médias de la région ont jeté la serviette, par exemple Le Sherbrooke Express en 2017.

La professeure de la Faculté des lettres et sciences humaines et spécialiste en communication à l'Université de Sherbrooke, Marie-Ève Carignan, souligne que c'est toujours une bonne nouvelle quand on voit un nouveau média être lancé.

Marie-Eve Carignan, professeure au département de communication à l'Université de Sherbrooke (archives)

L'information locale, surtout de proximité c'est de l'information qui est vraiment importante.

De passage au Téléjournal Estrie, elle ajoute que selon des études, l'information de proximité est celle qui est la plus importante lorsqu'il arrive une crise. C'est à peu près la seule ressource pour savoir vraiment ce qui se passe chez nous, au niveau municipal, donc je pense qu'il y a toujours de la place pour ça.

Pour se démarquer, il faudra que ce média démontre son importance aux lecteurs, met de l'avant la spécialiste.

Avec les informations de Guylaine Charette