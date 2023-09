Cinq jours après le violent séisme, l'armée, les professionnels de la santé et les citoyens se mobilisent pour soigner les blessés, trouver des survivants et acheminer les denrées essentielles dans les villages nichés dans les montagnes encore inaccessibles en voiture.

Marouane n’a pas hésité à répondre à l’appel du ministère de la Santé publique. Le séisme a eu lieu le 8 septembre au soir, et le 9 au matin, il était déjà à Marrakech. Prêt à aider.

Il fait partie d’une brigade composée de 50 médecins et 60 infirmières qui font chaque jour l’aller-retour entre Marrakech et les villages avoisinants qui ont été touchés.

Des médecins et des infirmiers volontaires posent devant une unité de santé mobile.

Le médecin généraliste de 27 ans et son équipe sont équipés de deux unités mobiles stationnées depuis trois jours dans la ville de Ouirgane, au sud de Marrakech. On reçoit environ 300 patients par jour , estime le bénévole.

Au début, on recevait des patients avec des fractures, des plaies ouvertes ou des traumatismes crâniens, mais ce type de malade diminue chaque jour. Maintenant, ce sont des patients avec des blessures plus minimes, comparativement à ce qu'on a reçu samedi et dimanche.