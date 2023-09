Le Festival international du film de Toronto (TIFF) présente six productions sud-coréennes, cinq films et une série. Au fil des ans, le cinéma de la péninsule coréenne prend sa place sur la scène internationale. En cette 48e année, le TIFF met en lumière toute la diversité des genres à l’échelle d’un pays.

En 2022, le festival surfait sur la popularité de la série Le jeu du calmar pour présenter une large sélection de la péninsule, parmi laquelle on retrouvait Hunt, premier film réalisé par Lee Jung-jae, acteur principal de la série phare.

Dans l’histoire du cinéma sud-coréen à l’international, il y a des succès d’estime comme le film Oldboy (15 ans volés) de Park Chan-wook et les succès publics comme Parasite de Bong Joon-ho. Celui-ci a remporté de multiples récompenses à travers le globe, de la Palme d’Or à Cannes à l’Oscar du meilleur film, pour la première fois remis à une production en langue étrangère.

Une variété de genres

Cette année, la production du pays s’illustre par sa diversité de genres et de thèmes. On retrouve des films qui sont déjà des succès au box-office local et qui cherchent à conquérir les réseaux de distribution internationaux : Concrete Utopia de Um Tae-hwa qui se déroule dans une Séoul apocalyptique où seul un immeuble a résisté à un immense tremblement de terre. Il met en lumière les rapports humains après la catastrophe avec un mélange d’humour et de froideur, avant de se terminer sur une morale en faveur des réfugiés.

Plus réussi que le précédent, on a pu voir Smugglers de Ryoo Seung-wan. Le film se déroule dans une petite ville de la côte dans les années 1970 alors que le pays était soumis à des restrictions importantes. On y suit un groupe de femmes pêcheuses de coquillages qui se recycle dans la contrebande afin d’arriver à survivre. Smugglers est un condensé d’humour et d’action. Il offre un regard qui sort les spectateurs de la grande ville moderne de Séoul.

À travers le film, le réalisateur a voulu mettre en lumière une histoire qui peut être difficile à comprendre pour le public qui ne connaît pas bien la Corée [du Sud], une histoire qui montre une société bien moins libre que celle d’aujourd’hui . Ryoo Seung-wan montre ainsi des femmes qui veulent s’en sortir, tout en étant ni bonnes ni mauvaises . Smugglers est assurément l’une des meilleures surprises du festival.

Ouvrir en mode plein écran Le film « Smugglers » du réalisateur coréen Ryoo Seung-wan était présenté dans la section Gala du TIFF. Photo : Gracieuseté du TIFF

Cinéma d’auteur et cinéma d’horreur

La grève des scénaristes et des acteurs à Hollywood fait du 48e TIFF un moment privilégié pour les productions étrangères qui tentent de pénétrer le marché nord-américain. Outre les grosses productions, les cinéphiles de la Ville Reine peuvent avoir un aperçu de films plus confidentiels.

Sleep de Jason Yu a été présenté lors de la Semaine de la Critique à Cannes et le public nord-américain pourra le découvrir lors du dernier week-end du TIFF . Ce film angoissant a pour cœur une jeune famille dont le mari, du jour au lendemain, devient dangereusement insomniaque. Plus le film avance, plus ses crises ont des conséquences dramatiques dans son foyer. La source de l’anxiété touche des sujets comme la pression sociale et l’inquiétude de la réussite.

Le Jeu du calmar avait levé le voile sur les conséquences de l’endettement en Corée du Sud, Sleep et Concrete Utopia taquinent les problèmes sociétaux contemporains, tout comme le fait Mimang, le premier long métrage du jeune Kim Taeyang présenté dans la catégorie Discovery.

Ouvrir en mode plein écran Le film « Mimang », du réalisateur sud-coréen Kim Taeyang, a été présenté en première mondiale au TIFF le 11 septembre 2023. Photo : Gracieuseté du TIFF

Avec ce film, le réalisateur dresse un portrait du Séoul qui change en faisant marcher des couples de personnages dans le quartier de la place Gwanghwamun, sur laquelle est installée la statue de l’amiral Yi Sun-sin.

Kim Taeyang a la sensation que Séoul est aujourd’hui regardée par le monde entier : De nombreux étrangers viennent s’y installer, la démographie évolue et c’est très excitant d’être en Corée [du Sud] de nos jours. Le réalisateur a donc voulu filmer ce changement à travers son histoire.

Suivant un rythme lent, construit autour du mot Mimang qui est polysémique en coréen, le film est un hommage à la ville, au cinéma, à l’amour et à la poésie.

A Normal Family clôture la sélection

Le programme est complété par A Normal Family de Hur Jin-ho qui sera présenté en première mondiale au Roy Thomson Hall ce jeudi. Il s’agit de la quatrième adaptation du livre d’Herman Koch, Le dîner. Deux sont européennes, l’autre est américaine, c’est donc une première lecture asiatique que le réalisateur va présenter à Toronto.

Le livre invite les parents à s'interroger sur les limites qu’ils doivent se fixer pour protéger leurs enfants. Les personnages sont brutalement confrontés au crime de leurs enfants et ont des réactions étonnantes. Cette nouvelle version est très attendue.