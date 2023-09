L’Université de l’Alberta s’emploie à vulgariser l’intelligence artificielle

En collaboration avec l'institut de recherche Alberta Machine Intelligence Institute (Amii), l’Université de l’Alberta annonce qu’elle lancera en ligne, à compter de janvier 2024, un nouveau programme de formation axé sur la vulgarisation de l’intelligence artificielle (IA). Les inscriptions sont déjà ouvertes.

Le programme, intitulé Intelligence artificielle partout , s’adressera à des étudiants de 1er cycle issus de toutes les disciplines, afin de les doter de compétences essentielles en matière d' IA , explique l’université. Il s'agira de leur fournir une compréhension non technique et fondamentale de l' IA , et de leur indiquer les domaines dans lesquels elle peut être appliquée, ajoute l’établissement.

Ce cours est conçu comme un préalable à une formation donnant lieu à un certificat, qui est en cours d’élaboration et qui sera l'une des premières à être proposée au Canada, précise Bill Flanagan, président et vice-chancelier de l’Université de l'Alberta.

L’ IA continue de remodeler tous les aspects de la société, de sorte que sa maîtrise n'est plus une option, mais une nécessité.

Ouvrir en mode plein écran Bill Flanagan, président et vice-chancelier de l’Université de l'Alberta. Photo : Radio-Canada

Cam Linke, président-directeur général d’ Amii , abonde dans le même sens en soulignant que l’omniprésence de l’ IA dans la vie courante renforce l’idée qu’il est nécessaire d’en maîtriser les ficelles, pour l'influencer et non pas la subir.

En dotant les étudiants de 1er cycle [...] de compétences en matière d' IA , nous jetons les bases d'une main-d'œuvre talentueuse et polyvalente, qui peut collaborer de façon transparente avec les experts du domaine.

Ouvrir en mode plein écran Cam Linke, président-directeur général d’Amii. Photo : Radio-Canada

Présent à la présentation du nouveau programme, Nate Glubish, ministre des Technologies et de l'Innovation de l’Alberta, rappelle qu’il a été d’abord investisseur en technologie avant de se lancer en politique. Il explique que cette vie antérieure lui a permis de comprendre que « la technologie n'est pas seulement une industrie, mais qu’elle est aussi l'avenir de toutes les industries ».

Il faut aussi que l'ensemble de notre société sache ce qu'est l'IA, ce qu'elle peut faire, quels types de problèmes elle peut résoudre, en quoi elle diffère de la manière traditionnelle de s'attaquer aux problèmes, quels sont les risques et les défis qu’elle pourrait poser à notre société.

Ouvrir en mode plein écran Nate Glubish, ministre albertain des Technologies et de l’Innovation. Photo : Radio-Canada

Nous devons engager des débats sur ces sujets, pas seulement avec un petit groupe de chercheurs, afin qu’ils fassent partie de notre conscience générale aussi bien en Alberta qu’ailleurs , ajoute-t-il.

Cam Linke indique par ailleurs qu’en prévision du lancement du nouveau module, il animera en novembre une session interactive intitulée Être parent à l'ère de l' IA . Offerte gratuitement en ligne, celle-ci vise à informer les parents qui souhaitent en savoir plus sur l'impact et les possibilités de l' IA pour leurs enfants. Il est primordial de s'assurer que les parents sont équipés pour aider leurs enfants à naviguer dans l'avenir de l' IA et à y naviguer eux-mêmes.