Transport Canada en négociations pour l’achat du traversier norvégien Fanafjord

Transport Canada est en négociations pour acheter le navire norvégien Fanafjord, qui remplacera le NM Holiday Island. Le traversier assurera la liaison entre l’Île-du-Prince-Édouard et la Nouvelle-Écosse.

Le NM Holiday Island a été retiré de service après qu’un incendie ait été déclaré à bord, l’été dernier.

Le gouvernement fédéral avait annoncé en août son intention d’acheter le NM Fanafjord. Une offre a été soumise à l’entreprise norvégienne qui possède le navire. Celle-ci avait 15 jours pour y répondre.

Le ministre fédéral de l’agriculture et député de la circonscription de Cardigan Lawrence MacAulay se dit confiant qu’une entente sera conclue prochainement.

Selon lui, la stabilité à long terme du service de liaison entre Wood Islands et Caribou nécessite absolument deux traversiers.

Mon job, c’est de faire en sorte que ça arrive le plus vite que possible , assure-t-il. Je ne veux pas qu’on m’annonce en février qu’il y aura des délais. On a besoin de cela pour le début de la prochaine saison touristique.

Le coût de l’acquisition du NM Fanafjord devrait être annoncé la semaine prochaine, dit le ministre.

Des semaines sans service

La stabilité du service de traversier dans le détroit de Northumberland a été fortement ébranlée cet été.

Le NM Confederation, seul navire qui assurait la liaison entre Wood Islands et Caribou, a été en panne pendant plusieurs semaines.

De nombreuses voix s’étaient élevées pour réclamer un second navire.

Ouvrir en mode plein écran L'incendie à bord du NM Holiday Island le 22 juillet 2022 a forcé la réduction de service de traversier entre les deux provinces Maritimes. (Photo d'archives) Photo : CBC / Shane Hennessey

Lorsqu’il a pris en feu en 2022, le NM Holiday Island avait 52 ans de service. Le nouveau traversier qui devait initialement le remplacer, conçu et construit au chantier naval Davie, ne devait pas entrer en service avant 2028.

La chambre de commerce de l’Île-du-Prince-Édouard dit avoir recommandé l’achat du NM Fanafjord il y a six ans.

D’après le reportage de Kevin Yarr, CBC