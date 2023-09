Plus de 240 tonnes métriques d’ordures au Festival western de Saint-Tite

Le Festival western de Saint-Tite est l’un des plus importants festivals au Québec. La population de la municipalité explose en septembre. Elle passe d'environ 4000 citoyens à plus de 600 000 durant 10 jours. Cet engouement a un impact considérable sur la collecte des déchets.

Il s’agit d’une tâche colossale pour l'organisation et la Municipalité. La collecte des ordures des festivaliers équivaut à un mois de déchets. La Municipalité indique qu’habituellement, ce sont 121 tonnes métriques de déchets qui sont produites. En septembre, cette quantité explose à 242 tonnes métriques en seulement 10 jours.

La Ville précise que trois camions sont en circulation au cours de la fin de semaine et un camion est présent chaque jour dans les rues. Des ballets mécaniques sont aussi utilisés pour rendre les rues propres à la circulation.

Plusieurs initiatives sont mises en place

Une collaboration existe entre le Festival et la Municipalité. La Ville s’occupe des frais de nettoyage des rues et assure la présence de camions. Le Festival s’occupe surtout du ramassage et de la main-d'œuvre. Une politique d’achat local est en place avec un plan de développement durable. Une firme d'entretien ménager et de gestion des matières résiduelles est aussi mise à contribution. L’objectif est d’assurer une collecte des déchets efficace et optimale.

Le site web du festival indique que 90 % des canettes sont recyclées. Un centre de tri facilite la gestion des déchets. D’autres mesures telles qu’un affichage réduit, réutilisé et réimprimé sur des matières recyclables sont mises en place.

Le directeur général de la Municipalité de Saint-Tite, Michel Champagne, souhaite cependant apporter de nouvelles améliorations et soulève certaines questions. De concert avec le Festival western, puis même, à la limite, avec la population, comment est-ce qu'on peut réduire l'enfouissement? Quelles sont les méthodes qu'on essaie de mettre en place? , dit-il.

Il explique qu’au-delà des bacs de récupération, il est maintenant le temps d’aller plus loin. La sensibilisation des quelque 600 000 visiteurs qui viennent chaque année à Saint-Tite est importante. Il propose un meilleur accès au bac de recyclage et rappelle qu’il n’est toujours pas obligatoire pour les casse-croûte et les différents commerces d’en avoir un.

Une responsabilité collective

Michel Champagne précise qu’autant la Ville, le Festival et l’ensemble des visiteurs doivent être mis à contribution.

C'est une conscientisation de tout le monde comme organisation. C'est un défi important.

Elle rappelle qu’un comité proactif est déjà en place, mais précise que beaucoup d’enjeux demeurent.

Un meilleur accès au bac de recyclage permettra aux visiteurs d'optimiser la collecte des ordures.

Le Festival indique admet que la question du compost demeure intéressante. La pratique du compostage est arrivée en juin dernier pour les résidents de St-Tite.

Des commerçants ont mentionné leur intérêt pour cette initiative et le festival songe à intégrer cette initiative pour l’édition de 2024. Le plan de développement durable du Festival western de Saint-Tite continuera d’évoluer au cours des prochaines années.

Avec les informations d’Édouard Dubois