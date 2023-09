L’attirance pour les métiers reliés à l’agriculture est en forte diminution dans la région. L’École d’agriculture de Nicolet enregistre, pour la session qui s’amorce, la moitié seulement des inscriptions attendues. Ainsi, contrairement à ce qui est vécu dans le milieu scolaire actuellement, l’établissement se retrouve avec un surplus d’enseignants.

L’établissement doit manœuvrer pour garder tout son personnel enseignant et éviter la fuite de précieuses ressources.

Le directeur de l’école, Yannick Morin, dit suivre la situation de près. On est en début d’année. Il y a des changements qui peuvent survenir. On a quand même une responsabilité financière , dit-il.

À cette session-ci, seulement 60 étudiants sont inscrits, alors qu’on devrait en compter 120. Ce sont les programmes d’horticulture, de fleuristerie et de production animale qui sont surtout victimes du désintérêt. Il n’est toutefois pas question de laisser tomber des programmes

Pour nous, on n’abolit pas de programmes. On conserve, parce qu’on ne sait jamais d’une année à l’autre, ça pourrait revenir, mais on décide de ne pas partir certains cours