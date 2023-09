Lac-Abitibi doit retourner en appel d’offres pour sa piste d’athlétisme

Le Centre de services scolaire Lac-Abitibi doit retourner en appel d’offres pour la construction de sa nouvelle piste d’athlétisme.

Aucun entrepreneur n’a fait parvenir une soumission à la date limite du 1er septembre dernier, certains évoquant un manque de main-d’œuvre lorsqu’ils ont été consultés par le CSS Lac-Abitibi.

Si le contrat est octroyé cet automne, le projet ne devrait pas prendre de retard sur le nouvel échéancier fixé en début d’année, alors qu’un second appel d’offres s’est aussi avéré nécessaire pour les services professionnels. On parle toujours d’une livraison au cours de l’été 2025.

On va retourner en appel d'offres d’ici quelques semaines pour revoir la programmation de nos travaux. Le début des travaux se fera au printemps et seront finalisés l’été suivant avec la pose de la surface gazonnée synthétique.

L'esquisse de la future piste d'athlétisme de La Sarre, qui comporte six couloirs en surface gazonnée synthétique, tous les équipements pour les compétitions d'athlétisme et un terrain de soccer en gazon naturel.

La nouvelle infrastructure, dont les plans et devis ont été réalisés par la firme Norinfra, comprendra tous les équipements nécessaires à la pratique de l’athlétisme ainsi qu’un terrain de soccer de dimension réglementaire en gazon naturel.

L’accès au site sera aussi plus sécuritaire avec un stationnement du côté de l’aile nord de la Cité étudiante La Polyno, où se trouve la piscine, avec une attention particulière pour les personnes à mobilité réduite.

C’est aussi une piste qui sera éclairée, ce qui est un plus. Dans les commentaires qu’on recevait, il y en a qui ne trouvaient pas ça sécuritaire. Avec une piste éclairée, les gens pourront y aller tôt le matin ou encore le soir pour prendre des marches , souligne Yves Dubé.

Budget revu à la hausse

Le CSS Lac-Abitibi s’est assuré auprès du ministère de l’Éducation que le financement du projet soit confirmé jusqu’en 2026. L’estimation des coûts a aussi été revue à la hausse de 21 % pour atteindre 3,4 millions de dollars.