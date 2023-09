Itinérance : il n’y aura pas de Local 2.0 au sous-sol de l’église Saint-Roch

La Ville de Québec confirme qu’elle deviendra la locataire principale du sous-sol de l’église Saint-Roch. Si elle souhaite y accueillir des personnes sans abri, la Municipalité prévient qu’elle n’a pas l’intention d’en faire un lieu consacré à l’itinérance et encore moins une ressource à bas seuil comme le défunt Local.

À quelques jours de la tenue, à Québec, du Sommet municipal sur l’itinérance, l’administration Marchand a tenu mardi à souligner ses différents efforts visant à prévenir et lutter contre ce phénomène.

Elle en a profité pour annoncer la conclusion d’une entente avec la Fabrique de la paroisse de Sainte-Marie-de-l’Incarnation pour la location du sous-sol de l’église Saint-Roch. L’entente d’une durée de dix ans entrera en vigueur le 1er octobre.

Ouvrir en mode plein écran En janvier dernier, l’administration Marchand avait annoncé son intention de louer le sous-sol de l’église Saint-Roch, qui abritait autrefois l’organisme Le Local. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

L’endroit accueillait jusqu’à l’année dernière Le Local, une ressource pour les personnes en situation d’itinérance dite à bas seuil, c’est-à-dire où chacun était accepté, peu importe son état de consommation.

Publicité

Favoriser la cohabitation

La Ville de Québec compte sous-louer les locaux du sous-sol de l’église Saint-Roch à différents organismes communautaires et culturels afin, dit-elle, de répondre aux besoins de la communauté et favoriser la mixité sociale .

Une partie des espaces loués servira de lieu de répit pour les personnes sans abri. Pas question, cependant, d’en faire un lieu consacré à l’itinérance ni une ressource à bas seuil.

[L’objectif, ce n’est] pas de recréer un lieu dédié aux itinérants, mais de recréer un lieu où il y aura cohabitation, où il y aura des espaces pour x besoins. On travaille avec les organismes à bâtir ça. [Ce sera un lieu] dans lequel les itinérants seront partie prenante et dans lequel on créera un lieu intéressant de cohabitation [et] de vivre-ensemble [avec des] projets [qui] restent à définir, mais pour lesquels on avance bien , a indiqué le maire Bruno Marchand.

Ouvrir en mode plein écran Le maire Bruno Marchand et la responsable de l'itinérance au comité exécutif, Marie-Pierre Boucher, ont souligné mardi les efforts de la Ville de Québec en matière de lutte contre l'itinérance. Photo : Radio-Canada / Hans Campbell

La responsable de l’itinérance au comité exécutif, Marie-Pierre Boucher, a précisé que le lieu de répit qui verra le jour au sous-sol de l’église Saint-Roch servira de porte d’entrée aux personnes en situation d’itinérance.

Publicité

Des intervenants seront sur place et accompagneront la clientèle dans ses démarches pour trouver un logement et obtenir des soins, que ce soit pour des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie.

Sortir de l'itinérance

Si les gens se promènent de maison en maison, de divan en divan, on ne saura pas où ils sont. Si on leur offre un lieu de répit, ils vont pouvoir s'arrêter, se déposer, avoir accès à une personne en qui ils ont confiance, qui va pouvoir leur tendre la main et les sortir de la situation d'itinérance. C'est ce qu'on offre avec le répit, finalement , a résumé Mme Boucher.

L’Union des municipalités du Québec (UMQ) tiendra vendredi un premier Sommet municipal sur l’itinérance. L’événement, présenté à Québec, découle d’une demande formulée par Bruno Marchand. Le sommet réunira des élus et gestionnaires municipaux ainsi que des acteurs gouvernementaux.