Durant plusieurs semaines avant son décès à la suite d’une erreur médicale à l’Hôpital de Hull, Benoît Lauzon qui vivait avec la trisomie 21 a subi dans sa résidence intermédiaire « de la maltraitance organisationnelle par négligence », conclut la Commissaire aux plaintes et à la qualité des services dans un rapport.

C’est le 13 septembre 2021 que Benoît Lauzon a été admis à la résidence intermédiaire La Victorienne située à Gatineau. Nouvellement ouverte (juillet 2021), cette résidence appartenant au Groupe Sidney Santé Inc accueille des personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou de handicap physique.

Selon un rapport de la Commissaire aux plaintes et à la qualité des services dont Radio-Canada a obtenu copie, plusieurs manquements ont été décelés à la résidence intermédiaire.

La résidence intermédiaire La Victorienne a ouvert ses portes en juillet 2021.

Ainsi, à son ouverture, plusieurs aménagements n’étaient pas encore complétés à la résidence intermédiaire tels que la mise en place d’un plan de sécurité incendie, l’aménagement de la rampe d'accès principal, la sécurisation des pièces où les fils électriques sont visibles ainsi que la mise en fonction d’un système de ventilation et de climatisation centrale, notamment.

Face à ces manquements, la Commissaire aux plaintes et à la qualité des services, Marion Carrière, indique dans son rapport que les aménagements qui restaient à réaliser ne rendaient pas le milieu de vie sécuritaire ni confortable pour les résidents.

De plus, alors que l’entente signée par le groupe propriétaire de la résidence du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais prévoyait une intégration progressive des usagers à la suite de la fin des travaux, la Commissaire constate dans son rapport que la majorité des résidents, soit 58 patients, étaient accueillis avant la fin du mois de septembre 2021.

Maltraitance organisationnelle

C’est dans ce contexte que Benoît Lauzon est arrivé à la résidence. Dès son arrivée, la mère du jeune homme de 28 ans fait plusieurs constats sur le manque de soins et de services adéquats pour son fils notamment en matière d’hygiène.

Malgré les signalements de la mère du patient, les mesures d’amélioration ont pris du temps à se mettre en place , note la commissaire.

Christiane Latour se félicite que la médiatisation de cette histoire ait mené à des changements à la résidence.

Cette situation a d’ailleurs poussé Christiane Latour à se poser des questions lors du séjour de son fils à la résidence. Quand tu arrives puis tu constates des choses, tu te dis, ben voyons, ça n'a pas de sens , confie-t-elle dans une entrevue accordée à Radio-Canada.

Puis, tu te poses la question: est-ce que c'est moi qui suis trop exigeante comme mère? Mais non, les soins de base doivent se faire.

Par ailleurs, la commissaire aux plaintes rapporte que de septembre 2021 à juin 2022 , soit un an après l’ouverture de la résidence, 11 dossiers de signalements à l’endroit de la résidence intermédiaire La Victorienne ont été soumis par les proches des résidents à son bureau.

Parmi ces plaintes, Mme Carrière rapporte qu’un résident a manqué ses médicaments durant plusieurs semaines, lui causant des séquelles graves.

Aussi, un rapport d’expertise clinique effectuée en mars 2022 par la Direction des soins infirmiers confirme ces faits de négligence d’après ce qu’on peut lire dans le rapport de la commissaire.

Des inquiétudes à l'égard de la qualité et sécurité des soins et services, de la surveillance et du suivi des résidents, de la médication non donnée, mais signée, de la formation des préposés ainsi que de l'encadrement clinique, confirment qu'il y avait des éléments de dangerosité importants pour ces résidents.

Face à tous ces constats, la commissaire aux plaintes, Marion Carrière, croit que l’ouverture de la résidence a été précipitée . Elle ajoute aussi que les preuves recueillies par son enquête démontrent que Benoît Lauzon a subi de la maltraitance organisationnelle par négligence .

Je constate que l’ouverture de la RI La Victorienne a été précipitée et j’estime que cette ouverture a été priorisée avant le bien-être des résidents à y héberger.

Cette situation a d'ailleurs poussé la commissaire à effectuer un signalement au ministère de la Santé et des Services sociaux. Mme Carrière a aussi émis plusieurs recommandations au CISSS de l'Outaouais et à la résidence intermédiaire La Victorienne.

Une affaire qui fait réagir

Le rapport de la Commissaire aux plaintes et à la qualité des services ainsi que le rapport du coroner qui ont filtré dans les médias font vivement réagir la classe politique.

Le député libéral de Pontiac, André Fortin, estime que les autorités de santé ont failli à leur tâche et croit qu'elles devraient s’excuser auprès de la famille de Benoît Lauzon.

Le système de santé a abandonné Benoît Lauzon à chaque instance, que ce soit lorsqu'il était en résidence, que ce soit lorsqu'il s'est pointé à l'hôpital. Jamais il n'a eu droit aux services auxquels on s'attend de notre système de santé , déplore M. Fortin.

André Fortin compte échanger avec le ministère de la Santé pour faire la lumière sur cette affaire.

Le député libéral croit que le ministère de la Santé et des services sociaux ne devrait pas précipiter la délivrance de permis aux nouvelles résidences et compte bien s’investir personnellement dans cette histoire.

Le bureau du ministre responsable des Services sociaux, a indiqué à Radio-Canada que la maltraitance qu’ont vécue les usagers est inacceptable et que le ministre, Lionel Carmant, a demandé à son ministère de faire les vérifications nécessaires.

À la suite du rapport de la Commissaire aux plaintes et à la qualité des services, plusieurs améliorations en matière de salubrité, de soins et de services dispensés par le personnel ont été constatées par Mme Carrière au cours d’une visite surprise effectuée le 12 juillet 2022 peut-on lire dans le rapport.

Toutefois la commissaire conclut qu’une vigie reste nécessaire pour la pérennité des mesures, et pour prévenir la récurrence de telles insatisfactions.

De son côté, Christiane Latour se dit soulagée que la médiatisation de cette histoire ait mené à des changements.

Il y a des changements majeurs qui ont été apportés à la résidence , note Mme Latour. Je veux féliciter Mme Mardi, la responsable de la résidence, le CISSS de l'Outaouais puis toutes les personnes impliquées.

De son côté, le groupe auquel appartient La Victorienne n’a pas souhaité accorder d'entrevue à Radio-Canada.

Dans une communication adressée aux familles des résidents, dont Radio-Canada a obtenu copie, la copropriétaire de la résidence indique que la situation vécue en 2021 a grandement évolué à la résidence. On mentionne entre autres que le ratio usagers-employés a été augmenté et qu’un plan d’amélioration continue a été mis en place.

Avec les informations de Laurie Trudel et de Alexandra Angers