Les Nouvellois ont désormais un accès à la mer

Les citoyens et les visiteurs de la Municipalité de Nouvelle auront désormais un accès à la plage à partir du camping de l’Auberge Miguasha, inauguré dimanche.

À Miguasha et à Nouvelle, on est bordés par la Baie-des-Chaleurs, mais ce n’était pas accessible parce que ce sont des terrains privés, donc un arrêt à la plage était impossible , rappelle la mairesse de Nouvelle, Rachel Dugas.

Le conseil municipal a donc fait l’acquisition de l’auberge, de ses installations et de son terrain en août 2022 pour remédier à la situation.

Ouvrir en mode plein écran La Municipalité de Nouvelle a acheté l'Auberge Miguasha pour le montant de 650 000 $. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

La dernière année a permis à la municipalité de concrétiser la vision qu’elle avait pour le site.

Publicité

Au total, 150 000 $ ont été investis pour l’aménagement de la plage, du terrain et pour la mise à niveau des 10 chalets en location, selon la mairesse Dugas.

Les travaux devaient être terminés au début du mois de septembre en raison d’un événement privé qui se déroulait à ce moment et qui nécessitait les différentes installations.

On a fait un réaménagement, on a mis du mobilier neuf et des douches neuves. Il y avait vraiment une mise à niveau à faire pour les chalets avant de les offrir aux gens […] On a fait aussi de l’aménagement au niveau du paysagement et de l’élagage aussi sur le site , explique l’élue.

Ouvrir en mode plein écran La mairesse de Nouvelle, Rachel Dugas (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Prochaines étapes

La mise à niveau des installations septiques, comme le champ d’épuration, sera la prochaine étape du projet, au coût de 700 000 $, indique Rachel Dugas.

Publicité

C’est le gros des sous qui restent à investir et c’est certain qu’on fait des demandes de subventions pour ça , assure-t-elle.

Ces travaux sont prévus pour l’année prochaine.

Le développement d’une plateforme de réservation en ligne est également en cours.

En ce moment c’est [la Municipalité] qui fait la gestion des réservations, puis l’année prochaine, au printemps 2024, ça va être lancé sur une plateforme avec des photos du site et des cabines où les gens pourront réserver. Mais pour l’instant c’est possible de le faire en appelant à la Municipalité , précise la mairesse.

Qu’en est-il du quai de Miguasha?

En parallèle du projet de l’auberge, Nouvelle est toujours en négociations avec Transport Canada, propriétaire du quai de Miguasha.

Ouvrir en mode plein écran Le quai de Miguasha (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

La Municipalité souhaite en faire l’acquisition pour le réaménager, toujours dans le but de redonner un accès à l’eau à ses résidents et à ses visiteurs.

Les pourparlers s’intensifient depuis le printemps dernier et les discussions sont de plus en plus fréquentes , indique Mme Dugas.

Transport Canada est toujours responsable de l’infrastructure, condamnée il y a quelques années, et souhaite la démolir.

Selon leur firme, les coûts de démolition s’élèveraient à 8,5 millions de dollars et nous on a aussi fait évaluer pour voir si leur montant était réel et on arrivait à un montant un peu plus élevé , soutient la mairesse.

On est donc en négociation pour voir si [Ottawa] pourrait nous donner un petit peu plus que 8,5 millions pour la restauration, l’aménagement et l’entretien [du quai] pour au moins les 25 prochaines années.

Le conseil municipal actuel espère un dénouement favorable avec Transport Canada afin de mettre un terme à ces négociations avant la fin de son mandat, soit d'ici 2025.