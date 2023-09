Route à quatre voies divisées vers Alma : une rencontre avec le MTMD attendue par d’autres

Tout comme la mairesse d’Alma, Sylvie Beaumont, le préfet de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est, Louis Ouellet, et le président régional de l’Union des producteurs agricoles (UPA), Mario Théberge, attendent plus d’informations de la part du ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) sur la fin des travaux de la route 170 à quatre voies divisées.

Lundi soir, lors de la séance du conseil municipal d’Alma, une résolution unanime a été adoptée pour demander un échéancier clair pour que soit terminé rapidement ce qui est communément appelé l’autoroute Alma-La Baie.

Sylvie Beaumont a alors révélé que la ministre régionale, Andrée Laforest, a avancé la date de 2025 pour le début des travaux, lors d’une rencontre avec le premier ministre François Legault la semaine dernière.

Elle a cependant déploré ne pas pouvoir rencontrer la direction générale des Grands projets routiers du nord et de l’est du Québec, qui a invoqué un manque de temps. La mairesse a aussi demandé de pouvoir discuter avec la ministre responsable du MTMD et vice-première ministre du Québec, Geneviève Guilbeault.

Pour Louis Ouellet, l’échéancier dévoilé par Andrée Laforest pourrait s’avérer trop audacieux pour réaliser le corridor nord.

C'est vraiment au nord que ça s'en vient. Maintenant, les informations en termes de coûts, d'impacts, ça on n’a pas ces informations-là. On demande au ministère des Transports de venir nous les fournir. Et le premier ministre nous a garanti qu'on aurait l'information , a déclaré Louis Ouellet, mardi.

Ouvrir en mode plein écran Le ministère des Transports et de la Mobilité durable a finalement opté pour le corridor nord pour compléter le lien rapide entre Alma et La Baie. Photo : Capture d'écran

Le son de cloche était le même du côté de l’ UPA .

On attend toujours après cette annonce, cette rencontre. Notre directrice régionale a contacté le la personne de ressources du ministère des Transports dernièrement , a dévoilé Mario Théberge.

Rappelons qu’en mars, la ministre Laforest a annoncé que le corridor nord a été retenu, plutôt qu’un autre passant au sud de Saint-Bruno, qui était autrefois le consensus régional des élus. L'annonce par communiqué avait été critiquée par certains élus et intervenants, qui auraient aimé être avertis en amont.

Le tracé final au sein du corridor n’a pas encore été annoncé.

Pour ce qui est du tronçon final à l’est, entre la base de Bagotville et La Baie, les travaux ont débuté au printemps.

D'après un reportage d'Annie-Claude Brisson