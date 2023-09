Près de 300 lunettes de soleil haut de gamme volées à Winnipeg

La police de Winnipeg a annoncé, mardi, qu'un homme et une femme ont été arrêtés en lien avec le vol de près de 300 lunettes de soleil. La valeur de ce butin s'élève à de plus de 116 000 $.

Les deux individus, âgés respectivement de 22 et 20 ans, font face à des accusations pour une demi-douzaine de vols survenus dans la capitale manitobaine, entre les mois de juin et d'août.

Le premier de ces vols en série s'est produit au début du mois de juin. Vingt-trois paires de lunettes d'une valeur de plus de 5600 $ avaient alors été dérobées dans un commerce de l’avenue Regent, à Winnipeg.

La police de Winnipeg n'a pas donné de détails sur les magasins qui avaient été volés, mais selon des informations obtenues par CBC /Radio-Canada, deux d'entre eux seraient des magasins Sunglass Hut.

D’autres vols auraient eu lieu dans un magasin Sunglass Outfitters et dans un magasin de Cabela’s. Plusieurs de ces magasins sont situés dans le sud de la ville.

Cela nous a tous mis en état de choc , raconte la gérante du magasin Sunglass Hut du centre commercial Saint-Vital, Thwisha Patel. Le magasin où elle travaille a été la cible d'un vol le 28 août dernier.

Publicité

Maintenant, on soupçonne toujours tout le monde , affirme-t-elle.

Chaque fois que le couple entrait dans un magasin, l'un d'entre eux tentait de dissimuler son identité, explique la police.

Selon Thwisha Patel, ces vols peuvent se produire très rapidement.

Dans certains cas, des étagères entières peuvent être vidées promptement par un voleur, explique-t-elle. Il peut aussi arriver qu’un individu demande à essayer des lunettes pendant qu’un complice distrait le vendeur.

Ils choisissent des lunettes coûtant en moyenne entre 400 et 500 $. Il leur suffit d'en prendre quatre, et cela fait déjà 2000 $ , explique-t-elle.

Publicité

Une autre tactique utilisée par les voleurs est d’échanger les lunettes chères contre des paires bon marché à l’insu des vendeurs, comme l'explique Mme Patel.

Certains de nos employés ont également été menacés, ce qui est très traumatisant. On ne se sent plus en sécurité au travail , déplore-t-elle.

L’enquête de la police de Winnipeg a conduit à la perquisition d’un appartement du quartier Fort Garry, dans le sud de la ville. Plus de 40 paires de lunettes y ont été récupérées, selon la police.

L'homme fait l'objet de six chefs pour vol de biens de plus de 5000 $, tandis que la femme est accusée pour possession de biens criminellement obtenus d’une valeur de plus de 5000 $.