Les préfets des deux MRC desservies par le F.-A.-Gauthier saluent la poursuite entamée par la Société des traversiers du Québec (STQ) contre un de ses fournisseurs, mais se questionnent sur ses chances de succès.

Des deux côtés du fleuve, on espère retrouver un peu de l’argent perdu en raison des nombreuses interruptions de services du traversier.

Le navire, qui assure la liaison entre Matane, Baie-Comeau et Godbout, a été retiré du service pendant 190 jours entre novembre 2020 et décembre 2021 en raison de problèmes aux joints d'étanchéité de ses propulseurs azimutaux. La STQ poursuit maintenant l’entreprise Steerprop pour 8,7 millions de dollars, qui a fabriqué ces propulseurs.

Le préfet de la Matanie, Andrew Turcotte, se réjouit de l’initiative de la STQ , mais reste tout de même prudent quant aux potentielles retombées positives.

C’est quand même une bonne nouvelle que le STQ aille récupérer l’argent qu’elle a investi dans le navire, en espérant que cette poursuite va aboutir et que les contribuables vont récupérer une partie de l’argent dépensé , affirme-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Andrew Turcotte, maire de Sainte-Félicité et préfet de la MRC de la Matanie, pense que le tourisme a aussi été affecté par les ratés du traversier. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Luc Paradis

Son homologue sur la Côte-Nord partage un avis semblable.

Avec les suivis qui ont été faits [pendant la construction du traversier], c’est à se demander si la STQ a des chances de gagner, pense le préfet de Manicouagan, Marcel Furlong.

Pendant la construction du navire, des représentants de la société d’État inspectaient le déroulement des opérations, mais plusieurs alertes et recommandations ont été ignorées.

Ouvrir en mode plein écran Le préfet de la MRC de Manicouagan, Marcel Furlong, trouve la Côte-Nord bien mal desservie par le service de traversier. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

Selon les deux préfets, les impacts engendrés par les interruptions de services ont fait souffrir les habitants des deux rives.

Plusieurs travailleurs, qui devaient traverser le Saint-Laurent pour leurs activités professionnelles, étaient alors forcés de faire un détour par Québec ou de prendre l’avion, lorsque ce dernier n’était pas cloué au sol à cause des intempéries.

Bien que les interruptions de service soient beaucoup moins fréquentes depuis la dernière cale sèche en 2021, le lien de confiance ne s’est toujours pas rétabli.

Publicité

On n’a jamais été aussi mal desservis que depuis le F.-A. Gauthier. Avant, on ne se demandait jamais si on pourrait traverser. Le bateau qui le remplace n’est pas plus fiable, au moindre vent il ne voyage pas , critique le préfet de Manicouagan.

La STQ n'a pas voulu commenter le dossier et Steerprop n'a pas répondu à nos demandes d'entrevue.

D'après les informations de Paul Fontaine et de Renaud Chicoine-McKenzie