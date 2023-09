Des ressources humaines insuffisantes au Centre de santé communautaire de Sudbury

Le Centre de santé communautaire du Grand Sudbury (CSCGS) connaît actuellement quelques difficultés de recrutement et de rétention du personnel.

Son directeur général, Denis Constantineau, se réjouit tout de même qu'au cours des 6 derniers mois, l’institution soit parvenue à recruter trois médecins.

Là où le bât blesse, c'est au niveau des infirmières praticiennes, des infirmiers praticiens. On est financé pour quatre postes d'infirmières praticiennes. On a actuellement deux postes vacants , explique-t-il.

Il est difficile de remplacer celles qui sont parties.

On affiche des postes, il n’y a pas de candidats qui font la demande.

Mais pourquoi les gens ne souhaitent-ils pas travailler au CSCGS ?

Publicité

Tout le système de santé est en crise au niveau des ressources humaines. Il y en a qui sont partis pour d'autres opportunités, il y en a qui ont quitté le pays, alors il y a plein de facteurs qui entrent en jeu , répond M. Constantineau.

Des salaires non alléchants

France Gélinas, la députée de Nickel Belt, constate que des médecins désertent les centres de santé communautaires, attirés par de meilleures conditions salariales d’ailleurs.

Dans un centre de santé communautaire, les médecins sont à salaire. Ils ne facturent pas au rythme, ils sont sur un salaire stable. Si ce salaire-là n'est pas compétitif, les médecins iront faire des cliniques sans rendez-vous où ils vont faire le double de ce qu'ils recevaient dans les centres communautaires , indique-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran La députée provinciale néo-démocrate de Nickel Belt, France Gélinas, regrette que les centres de santé communautaires ne reçoivent pas un financement adéquat de la part du gouvernement, alors qu’ils sont reconnus pour la qualité de leurs soins. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Aya Dufour

Pourtant, selon elle, les centres de santé communautaire jouent un rôle majeur dans le système de santé.

Avec une équipe interdisciplinaire, le centre de santé s’occupe de tous les problèmes : santé mentale sévère, problèmes de dépendance, des problèmes cognitifs, des accidents, etc. Rien de cela dans une clinique sans rendez-vous , explique Mme Gélinas.

Le salaire insuffisant est également pointé du doigt par Denis Constantineau, avec une seule augmentation depuis l'an 2000.

Le centre de santé n'a pas eu d'augmentation dans son financement de base depuis 2008; et en 2008 on a eu 2,25% [de plus], puis c'était la première [augmentation] en 8 ans , déplore-t-il.

Notre financement est gelé, c'est difficile d’offrir des avantages, de bonifier l'offre aux employés.

Les conséquences se répercutent sur les clients

Les gens n'ont pas accès aux services qu’ils avaient anciennement lorsqu'on avait une pleine équipe , lance Denis Constantineau.

Ouvrir en mode plein écran Selon Denis Constantineau, PDG du Centre de santé communautaire du Grand Sudbury, 2 postes sur 4 restent vacants pour des infirmières praticiennes. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Avec cette situation, des milliers de francophones restent dans le pétrin. La plupart d'entre eux ont des problèmes de santé sévères, sans aucun accès , ajoute France Gélinas.

Publicité

La députée de Nickel Belt déplore aussi qu’il n’y ait pas d'université qui offre la physiothérapie en français.

Des physiothérapeutes francophones, on en a très peu [...] alors que le centre, étant francophone, accepte des personnes bilingues ou francophones qui [posent leur candidature] pour les postes.

Devant cette situation que d’aucuns qualifient d’inquiétante pour le Centre de santé communautaire du Grand Sudbury, Denis Constantineau reste optimiste.

Les choses se rétablissent et vont s'améliorer , dit-il.

Avec les informations de Francis Beaudry